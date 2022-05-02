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«Не слипнется!»: ленивый «Наполеон» от Бельковича на скорую руку

У главного шеф-повара СТС на восемь кусочков ушел 281 рубль.

«Не слипнется!»: ленивый «Наполеон» от Бельковича на скорую руку
Ленивый «Наполеон». Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Печенье слоеное «ушки» 400 г (109 р.)
  • Молоко 750 мл (70 р.)
  • Яйца 3 шт. (30 р.)
  • Сахар 100 г (5 р.)
  • Ванильный сахар 10 г (7 р.)
  • Мука 50 г (3 р.)
  • Крахмал кукурузный 15 г (3 р.)
  • Сливочное масло 70 г (54 р.)  

Итого: 8 кусков = 281 р., 1 кусок = 35 р.

Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см

Приготовление:

Молоко переливаем в кастрюлю и ставим на минимальный нагрев.

Фото: СТС

В отдельную миску разбиваем 3 яйца и добавляем: сахар, ванильный сахар и перемешиваем венчиком до однородной консистенции.

В яичную массу добавляем муку и крахмал, перемешиваем.

Фото: СТС

В разогретое молоко вливаем тонкой струйкой яичную массу одновременно перемешивая венчиком, выключаем нагрев и в самом конце отправляем сливочное масло. Топим и перемешиваем сливочное масло в креме.

Форму стелим пищевой пленкой, небольшое количество крема наливаем на дно формы и распределяем по поверхности, выкладываем на крем «ушки».

Фото: СТС

Покрываем «ушки» еще слоем крема и распределяем по всей поверхности. Таким образом, собираем весь торт чередуя слои: «ушки» — крем- «ушки» — крем и т.д. Верхний слой должен быть из крема.

Фото: СТС

Накрываем форму с тортом пищевой пленкой, плотно прилегая пленку к верхнему слою, чтобы не заветрелся и правильно пропитывался. Отправляем торт в холодильник минимум на 6 часов.

Оставшиеся «ушки» перебиваем в куттере в крупную крошку.

Фото: СТС

Убираем борта у формы, немного прсыпаем крошкой верхний слой, кладем сверху доску и переворачиваем, убираем дно формы и пищевую пленку. Получившийся верхний слой и бока посыпаем крошкой.

Сервировка:

Торт разрезаем на порционные кусочки и подаем со свежезаваренным чаем.

Приятного аппетита!

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