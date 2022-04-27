Хватит покупать! Готовим дома суши-торт «Филадельфия» от Бельковича

У главного шеф-повара СТС на четыре порции ушло 647 рублей.

Ингредиенты:

Рис для суши круглозерный 200 г (38 р.)

Слабосоленый лосось 130 г (286 р.)

Огурец среднеплодный 1 шт. (16 р.)

Творожный сыр 270 г (209 р.)

Нори (морские водоросли) 2 листа (40 р.)

Рисовый уксус 50 мл (25 р.)

Сахар 2 ст. ложки (2 р.)

Соль ½ ч. ложки

Для подачи:

Соевый соус 40 мл (12 р.)

Кунжутные семечки 20 г (19 р.)

Вам понадобится прямоугольная форма 15 на 23 см

Итого: 4 порции = 647 р., 1 порция = 162 р.

Приготовление:

Рис (1 стакан) заливаем 1,5 станами воды и варим не сливным способом на медленном огне под крышкой в течение 10 мин.

Заправка:

Смешиваем в миске рисовый уксус (50 мл), 2 ст. ложки сахара и ½ ч. ложки соли и перемешиваем.

К готовому рису переливаем заправку и аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и даем настояться 15 минут.

Прямоугольную форму выстелить (дно и стенки) пищевой пленкой

Лосось нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на дно формы.

Рис разделяем на две части, 1 часть перекладываем на слой из лосося и мокрыми руками равномерно распределяем.

Один лист нори подравниваем по размеру формы и перекладываем на рис, чтобы полностью покрыло слой риса. Слегка спрессовать, так как рис влажный нори размягчится.

На нори выкладываем слой творожного сыра.

Огурец нарезаем на тонкие и длинный слайсы с помощью экономки, кладем равномерным слоем на сыр.

На огуречный слой — второй слой риса, на рис кладем 2-ой лист нори, покрываем сверху пищевой пленкой и слегка спрессовать руками торт в форме.

Пленку с нори убираем, накрываем форму доской или плоской тарелкой и резко переворачиваем. Убираем пищевую пленку и нарезаем торт на кубики-роллы.

Сервировка:

Роллы посыпаем кунжутом и подаем с соевым соусом.

Приятного аппетита!

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