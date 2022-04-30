Первомайский пикник: рецепты блюд на мангале

Ну теперь точно перезимовали. Пора это отметить.

Умопомрачительные креветки

НАДО (на 3 порции): 21 королевская креветка · 30 г лемонграсса (свежего или сушеного) · 10 г имбиря · 10 г пасты том-ям · 50 г соуса сладкий чили · 20 г апельсинового сока · 20 г сока лайма · пара веточек свежей кинзы · 50 г растительного масла · соль.

ГОТОВИМ:

Если имбирь и лемонграсс свежие, измельчаем их. Кинзу мелко рубим. Смешиваем все специи, приправы и масло. Очищенные креветки смешиваем с маринадом, оставляем на 30 минут. Нанизываем креветки на шпажки или раскладываем на решетке и жарим их над углями буквально несколько минут.

Свинина на коньяке

НАДО (на 3 — 4 порции): 1,5 кг свиной шейки · 4 луковицы · 1 ст. ложка черного перца горошком · 3 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка паприки · 2 ст. ложки зерен кориандра · 5 ст. ложек растительного масла · 100 мл простого коньяка · немного соли.

ГОТОВИМ:

Мясо моем, сушим бумажными полотенцами, нарезаем крупными кусочками. Лук режем полукольцами, подсаливаем и приминаем руками, чтобы дал сок. Пересыпаем мясо луком и специями. Добавляем соевый соус, масло и коньяк, хорошо перемешиваем, емкость затягиваем пленкой и оставляем мариноваться минимум час. Нанизываем на шампуры, выкладываем на мангал и жарим, часто переворачивая, 12 — 15 минут. Подаем с овощами и зеленью.

Шашлычки из семги с овощами

НАДО (на 3 — 4 порции): 500 г филе семги · по половинке красного, желтого и зеленого сладкого перца · 1 красная луковица · 1 лимон, 2 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Филе режем крупными кубиками. Промытые перцы режем квадратами по размеру кубиков рыбы. Очищенную луковицу режем пополам, разбиваем на слои и каждую режем пополам. Рыбу солим-перчим. Сок половинки лимона разбавляем двумя ложками воды и поливаем филе. Оставляем на 15 минут. Нанизываем рыбу, перец и лук на шпажки, чередуя их. Смазываем шашлычки маслом при помощи кисточки. Жарим над углями до готовности, подаем с дольками лимона.

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