«Фишка» в слоях: мясо с грибами в горшочке от Бельковича

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 489 рублей.

Ингредиенты:

Свинина шея 600 г (336 р.)

Картофель 3 шт. 450 г (29 р.)

Репчатый лук 130 г (5 р.)

Чернослив 12 шт. (60 р.)

Аджика 1/2 ст. ложки (6 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка (9 р.)

Сушеные грибы 10 г (35 р.)

Лавровый лист 4 шт. (1 р.)

Черный перец горошком 10 шт. (1 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 40 мл (4 р.)

Соль

Итого: 2 горшочка = 489 р., 1 горшочек = 244 р.

Приготовление:

Грибы отвариваем в воде около 1 часа и нарезаем на средние кусочки.

Лук чистим и нарезаем крупными дольками, а картофель крупными кусочками.

На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и подпекаем со всех сторон лук с картофелем на максимальном нагреве.

Свинину нарезаем крупными кусочками, на сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем мясо со всех сторон.

К мясу добавляем аджику, томатную пасту и слегка пассеровать.

В горшочки выкладываем слоями: мясо, картофель с луком, чернослив (по 3 шт. в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровые листочки (по 1 шт.) и посолить. Затем опять мясо, лук с картофелем, чернослив (по 3 шт. в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровые листочки (по 1 шт.) и залить грибным бульоном (можно долить еще воды).

Горшочки накрываем крышками и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовым горшочкам даем немного остыть и успокоиться.

Сервировка

Свинину с картофелем, черносливом и грибами подаем в горшочках и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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