«Фишка» в слоях: мясо с грибами в горшочке от Бельковича

Ингредиенты:
- Свинина шея 600 г (336 р.)
- Картофель 3 шт. 450 г (29 р.)
- Репчатый лук 130 г (5 р.)
- Чернослив 12 шт. (60 р.)
- Аджика 1/2 ст. ложки (6 р.)
- Томатная паста 1 ст. ложка (9 р.)
- Сушеные грибы 10 г (35 р.)
- Лавровый лист 4 шт. (1 р.)
- Черный перец горошком 10 шт. (1 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 40 мл (4 р.)
- Соль
Итого: 2 горшочка = 489 р., 1 горшочек = 244 р.
Приготовление:
Грибы отвариваем в воде около 1 часа и нарезаем на средние кусочки.
Лук чистим и нарезаем крупными дольками, а картофель крупными кусочками.
На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и подпекаем со всех сторон лук с картофелем на максимальном нагреве.
Свинину нарезаем крупными кусочками, на сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем мясо со всех сторон.
К мясу добавляем аджику, томатную пасту и слегка пассеровать.
В горшочки выкладываем слоями: мясо, картофель с луком, чернослив (по 3 шт. в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровые листочки (по 1 шт.) и посолить. Затем опять мясо, лук с картофелем, чернослив (по 3 шт. в горшочек), грибы, черный перец горошком, лавровые листочки (по 1 шт.) и залить грибным бульоном (можно долить еще воды).
Горшочки накрываем крышками и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовым горшочкам даем немного остыть и успокоиться.
Сервировка
Свинину с картофелем, черносливом и грибами подаем в горшочках и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!