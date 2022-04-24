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Анна Семенович запекла на Пасху два вида курицы

Певица устроила себе на обед двойное угощение.

Анна Семенович запекла на Пасху два вида курицы
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

24 апреля певица Анна Семенович поздравила поклонников с Пасхой и поделилась рецептом своего праздничного обеда из курицы.

Артистка запекла в духовке сразу два блюда из своей любимой куриной грудки. В один рукав она заложила мясо, заправленное маринадом из сметаны с добавлением чайной ложки карри, столовой ложки соевого соуса и чайной ложки меда, а также соли и перца по вкусу. Звезда засыпала блюдо укропом и каперсами.

Во втором рукаве у нее та же грудка, только в масле, с добавлением соли, перца и чили. Мясо выложено на подушке из помидоров.

«Они будут разные, но очень вкусные», — анонсировала Семенович в Telegram.

Обе курицы звезда заложила в духовку под 160 градусов на 40-50 минут. Результатом похвасталась на видео.

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