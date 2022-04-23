«Сочно и очень сырно!»: как приготовить хрустящий снаружи и тягучий внутри французский тост по Бельковичу

Этот аппетитный завтрак улетает со стола!

Саша Белькович рассказал в своем телеграм-канале, как приготовить аппетитный французский тост.

«Сочно и очень сырно!» — сказал про свою вкуснятину телеповар.

Ингредиенты на 3-4 штуки: булка (батон) — 1 шт., молоко — 400 мл, яйцо — 4 шт., сыр — 300 г (который хорошо плавится), растительное масло — 70 мл для обжарки.

Нарезать батон на три части, горбушки срезать. Смешать яйца с молоком, добавить соль по вкусу. Сделать прорези в батоне и начинить тертым сыром. Разогреть сковороду и налить масло.

Пропитать тосты в молоке и обжарить со всех сторон. В конце сделать маленький огонь и накрыть крышкой на 2-3 минуты.

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