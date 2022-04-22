Анна Бузова приготовила карамельно-шоколадную творожную пасху

Бизнесвумен готовится к одному из главных православных праздников.

Младшая сестра Ольги Бузовой поделилась рецептом карамельно-шоколадной творожной пасхи в личном микроблоге. Анна Бузова расписала все этапы приготовления сладкого блюда к предстоящему празднику.

В предверии Пасхи Бузова взяла 500 граммов творога, 100 граммов вареного сгущеного молока, 200 граммов сметаны, 80 граммов сливочного масла, 50 граммов молочного шоколада, марлю и форму для запекания.

Анна смешала творог, молоко, сгущенку и масло. Затем добавила к смеси шоколадную крошку. Далее Бузова поставила форму на блюдце, а сверху накрыла марлей. Предварительно ее надо смочить водой.

В форму Анна налила смесь для будущей пасхи, а сверху поставила для утяжеления банку из стекла.

Получившуюся конструкцию Анна убрала в холодильник на восемь часов. Периодически Бузова доставала блюдо и сливала лишнюю воду.

Напомним, ранее Анна Бузова пожаловалась на трудности в бизнесе. Сестра Ольги Бузовой отметила, что с уходом некоторых зарубежных брендов с российского рынка ее продажи не выросли.

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