Как оригинально покрасить яйца к Пасхе с детьми

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, православные христиане отметят День Воскресения Христова. А перед праздником прихожане традиционно освящают куличи и крашеные яйца.

Существует много способов оригинально покрасить яйца к Пасхе. Не только традиционное обмакивание в краситель.

Мы расскажем о двух — самых необычных, на наш взгляд. К делу можно легко привлечь детей.

Лук и йод

Вам понадобится яйца, луковая шелуха и йод. Луковую шелуху раздираем на мелкие листочки, кладем в кастрюлю, наливаем воду и доводим до кипения.

Яйца заматываем в марлю и кладем в воду с шелухой, добавляем половину флакона с йодом.

Варим яйца до готовности. Воду солим, чтобы яйца не треснули.

Получается вот такая красота.

Разноцветные яйца через салфетку

Сначала варим яйца вкрутую. Важно, чтобы скорлупа не потрескалась, для этого надо посолить воду. Затем остужаем яйца и обтираем.

Затем разводим красители в отдельных стаканах согласно инструкции на упаковке.

Салфетки разрезаем на две части и заматываем яйца. Следите за тем, чтобы бумага плотно прилегала к яйцу.

С помощью обычной кисточки для рисования или ватной палочки наносим каждый цвет на основу, делая разноцветные кляксы. Украшаем все белое пространство.

Оставляем крашенки на тарелки до полного высыхания. Удаляем салфетку и подаем к столу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.