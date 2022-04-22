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Как оригинально покрасить яйца к Пасхе с детьми

Получатся разноцветные узоры.

Как оригинально покрасить яйца к Пасхе с детьми
Как оригинально покрасить яйца. Фото: соцсети

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, православные христиане отметят День Воскресения Христова. А перед праздником прихожане традиционно освящают куличи и крашеные яйца.

Существует много способов оригинально покрасить яйца к Пасхе. Не только традиционное обмакивание в краситель.

Мы расскажем о двух — самых необычных, на наш взгляд. К делу можно легко привлечь детей.

Лук и йод

Фото: соцсети

Вам понадобится яйца, луковая шелуха и йод. Луковую шелуху раздираем на мелкие листочки, кладем в кастрюлю, наливаем воду и доводим до кипения.

Яйца заматываем в марлю и кладем в воду с шелухой, добавляем половину флакона с йодом.

Варим яйца до готовности. Воду солим, чтобы яйца не треснули.

Получается вот такая красота.

Разноцветные яйца через салфетку

Фото: соцсети

Сначала варим яйца вкрутую. Важно, чтобы скорлупа не потрескалась, для этого надо посолить воду. Затем остужаем яйца и обтираем.

Затем разводим красители в отдельных стаканах согласно инструкции на упаковке.

Салфетки разрезаем на две части и заматываем яйца. Следите за тем, чтобы бумага плотно прилегала к яйцу.

С помощью обычной кисточки для рисования или ватной палочки наносим каждый цвет на основу, делая разноцветные кляксы. Украшаем все белое пространство.

Оставляем крашенки на тарелки до полного высыхания. Удаляем салфетку и подаем к столу.

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