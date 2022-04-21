На скорую руку: Горбань рассказала, как готовит творожник за 35 минут

В прошлом году актриса Маша Горбань родила сына Нилана. У нее уже есть семилетняя дочь Стефания от первого брака. Теперь звезда старается больше времени уделять родным и даже балует их блюдами собственного приготовления.

В своем телеграм-канале Мария поделилась рецептом творожника. По словам актрисы, процесс приготовления займет всего 35 минут.

Ингредиенты: мука 200 гр, масло сливочное 180 гр, 1 яйцо, 400-500 гр творога, сахар по вкусу.

Способ приготовления: для начинки смешать яйцо, творог и сахар. Для теста: натереть замороженное масло на терке, добавить муку, втереть в нее масло так, чтобы получилась крошка. Разделить тесто на две части. Первую часть выложить в форму, смазанную маслом. Разравнять. Выложить начинку и сверху посыпать второй часть теста.

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Отправить полученное блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на 35 минут.

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