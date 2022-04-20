Получится пористый и пышный: Вика Макарская раскрыла секрет приготовления пасхального кулича

В ближайший четверг, по православной традиции, хозяйки пекут пасхальные куличи, чтобы затем отнести их в храм для освящения.

Певица Виктория Макарская поделилась в микроблоге рецептом приготовления кулича, который узнала от своей подруги.

«Родные! Рецепт пасхального кулича для вас от моей подружки — кулинара Натальи Марципан», — написала Вика Макарская.

И далее певица дала пошаговую и очень подробную инструкцию.

Опара: 20 грамм сухих дрожжей, стакан теплого молока, по ст. ложке сахара и муки.

Убираем в теплое место на 20–25 минут.

Подготовка ингредиентов для теста: 9 яиц (желтки отделяем от белков). Желтки взбиваем с 2,5 стаканами сахара. Белки — 9 штук, взбиваем с 1 стаканом сахара до пены. Масло сливочное — 300 грамм (растапливаем). 2,5 стакана теплого молока. Вводим в поднявшуюся опару желтки с сахаром, растопленное сливочное масло, молоко и взбитые белки. Далее вводим постепенно 1,5 кг муки.

Начинаем тщательно, но аккуратно вымешивать тесто руками (около 10 минут). Скорее всего, нужно будет добавить еще грамм — 100–150. Точное количество муки не пишу, смотрите по консистенции. Тесто должно быть мягкое, но будет липнуть, до конца формироваться не будет (потому что в тесте много сахара, и оно достаточно тяжелое, в отличие от классического дрожжевого теста). Добавляйте на руки растительное масло при вымешивании.

После этого убираем тесто в теплое место подниматься на 2 часа. Через час тесто обминаем и добавляем вымытый и сухой изюм.

Выпекание. Здесь главный нюанс — не переложить теста в формы излишне! Так как в этом случае кулич поднимется до краев, а далее (так как некуда ему подниматься) он будет уплотняться. Объем теста должен быть 1/3 от формы. Тогда кулич будет более пористый и пышный. Время выпекания зависит от духовки и от размера кулича. Я пекла при 170 С. Через 20 минут убавила до 160. Свои куличи (10 см в диаметре и около 12 см высотой) я пекла 45 минут.

Глазурь. 80 грамм белка взбиваем с 500 гр. сахарной пудры около 10 минут. Масса получается густая, поэтому нужно добавить немного воды (3–7 ст. ложек в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить).

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