Тыквенный суп с соусом песто
Видео
Как модно носить шорты в офис
Видео

Есть секрет: творожная пасха от Бельковича

На 4 порции у главного шеф-повара СТС ушло 282 рубля.

Есть секрет: творожная пасха от Бельковича
Творожная пасха. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Творог 5 % 300 г (86 р.)
  • Масло сливочное 175 г (94 р.)
  • Вареная сгущенка 70 г (16 р.)
  • Белый шоколад 50 г (26 р.)
  • Цукаты 100 г (60 р.)
  • Растительное масло 5 мл

Итого: 4 порции = 282 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Творог смешиваем ногой блендера с размягченным сливочным маслом и вареной сгущенкой до однородной консистенции.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».

Фото: СТС

Цукаты замачиваем в горячей воде на 1,5-2 минуты, а затем отправляем к творогу и перемешиваем.

Фото: СТС

Внутрь миски кладем вафельное полотенце, перекладываем творожную массу в миску и сверху накрываем кончиками полотенца.

Совет от шефа: «Воспользоваться вафельным полотенцем стоит для придания на пасхе рисунка, и чтобы убрать лишнюю влагу».

Фото: СТС

Пасху в полотенце отправляем в холодильник минимум на 3 часа.

Фото: СТС

Пасху переворачиваем на тарелку и убираем полотенце.

Ломаем кусочками белый шоколад, отправляем в миску и добавляем к шоколаду 5 мл растительного масла, топим на водяной бане.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».

Сервировка:

Поливаем пасху белым шоколадом и посыпаем цукатами.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептыпасхаПасха 2022рецепт от СТСРецептыСаша Белькович