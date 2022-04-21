Есть секрет: творожная пасха от Бельковича

Ингредиенты:
- Творог 5 % 300 г (86 р.)
- Масло сливочное 175 г (94 р.)
- Вареная сгущенка 70 г (16 р.)
- Белый шоколад 50 г (26 р.)
- Цукаты 100 г (60 р.)
- Растительное масло 5 мл
Итого: 4 порции = 282 р., 1 порция = 70 р.
Приготовление:
Творог смешиваем ногой блендера с размягченным сливочным маслом и вареной сгущенкой до однородной консистенции.
Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».
Цукаты замачиваем в горячей воде на 1,5-2 минуты, а затем отправляем к творогу и перемешиваем.
Внутрь миски кладем вафельное полотенце, перекладываем творожную массу в миску и сверху накрываем кончиками полотенца.
Совет от шефа: «Воспользоваться вафельным полотенцем стоит для придания на пасхе рисунка, и чтобы убрать лишнюю влагу».
Пасху в полотенце отправляем в холодильник минимум на 3 часа.
Пасху переворачиваем на тарелку и убираем полотенце.
Ломаем кусочками белый шоколад, отправляем в миску и добавляем к шоколаду 5 мл растительного масла, топим на водяной бане.
Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».
Сервировка:
Поливаем пасху белым шоколадом и посыпаем цукатами.
Приятного аппетита!
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