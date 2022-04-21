Есть секрет: творожная пасха от Бельковича

На 4 порции у главного шеф-повара СТС ушло 282 рубля.

Ингредиенты:

Творог 5 % 300 г (86 р.)

Масло сливочное 175 г (94 р.)

Вареная сгущенка 70 г (16 р.)

Белый шоколад 50 г (26 р.)

Цукаты 100 г (60 р.)

Растительное масло 5 мл

Итого: 4 порции = 282 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Творог смешиваем ногой блендера с размягченным сливочным маслом и вареной сгущенкой до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».

Цукаты замачиваем в горячей воде на 1,5-2 минуты, а затем отправляем к творогу и перемешиваем.

Внутрь миски кладем вафельное полотенце, перекладываем творожную массу в миску и сверху накрываем кончиками полотенца.

Совет от шефа: «Воспользоваться вафельным полотенцем стоит для придания на пасхе рисунка, и чтобы убрать лишнюю влагу».

Пасху в полотенце отправляем в холодильник минимум на 3 часа.

Пасху переворачиваем на тарелку и убираем полотенце.

Ломаем кусочками белый шоколад, отправляем в миску и добавляем к шоколаду 5 мл растительного масла, топим на водяной бане.

Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».

Сервировка:

Поливаем пасху белым шоколадом и посыпаем цукатами.

Приятного аппетита!

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