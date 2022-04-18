Трехцветная пасха с шоколадом: как готовит ее актриса Антонова для своих близких

Традиционная православная сладость получается нежной на вкус и тающей во рту.

Наталия Антонова рассказала в своем телеграме, какую творожную пасху она любит готовить для своих близких на одноименный христианский праздник. Сладость получается не только вкусной, но и красивой.

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Ингредиенты: творог мягкий – 350 г, сливки 33% или жирная сметана – 100 г, сахарная пудра – 50 г, сливочное масло – 65 г, шоколад белый, молочный и черный (три вида) – по 35 г.

Подготовить заранее форму и марлю. Взбить творог, сливки, пудру, масло комнатной температуры при помощи миксера. Разделить состав на три части, в каждую положить отдельный вид шоколада, который заранее растопить на водяной бане или аккуратно в микроволновке.

Застелить марлю в форму, положить слоями каждый состав. Накрыть марлей, положить сверху груз. Поставить в холодильник на ночь.

Форму перевернуть, снять, украсить. Наталия Антонова уточнила, что формы сейчас продаются в супермаркетах или интернет-магазинах.

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