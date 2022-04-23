Рецепты блюд на Пасху

Карамельная творожная пасха

Нежный десерт, который легко готовить. Только не забудьте приобрести пасочницу, если у вас ее еще нет.

НАДО (на 6 порций): 200 г вареной сгущенки · 300 г жирного творога · 100 г сметаны · 100 г сливочного масла · 40 г грецких орехов · 40 г кураги.

ГОТОВИМ:

Смешиваем творог, сметану, размягченное сливочное масло и вареную сгущенку. Разминаем вилкой и пробиваем погружным блендером до однородности. Курагу промываем, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Затем сливаем воду, обсушиваем и мелко режем. Орехи давим скалкой (не в пыль). Все добавляем в творожную массу. В небольшую форму для пасхи кладем влажную марлю (намочите ее и хорошенько отожмите) в один слой, перекладываем массу, трамбуем ложкой, прикрываем марлей и ставим гнет. Форму переносим на тарелку (туда будет стекать лишняя влага), ставим сверху какой-то гнет и убираем в холодильник на 8 — 12 часов. Время от времени сливаем влагу.

Медальоны из свиной вырезки

Быстрое и эффектное горячее.

НАДО (на 4 порции): 1 свиная вырезка · 200 сырого свиного бекона · соль · смесь перцев.

ГОТОВИМ:

Вырезку нарезаем на медальоны толщиной 5 — 6 см. Оборачиваем каждый полоской бекона, закрепляем кулинарным шпагатом или зубочисткой. Смешиваем соль и смесь перцев, обмакиваем медальоны сверху и снизу. Обжариваем на смазанной маслом сковороде по 2 минуты с обеих сторон до корочки. Допекаем в духовке при 200 °С в течение 10 минут. Либо готовим только в контактном гриле. Даем отдохнуть 5 минут и подаем.

Кулич, который точно получится

В магазине их полно, но своими руками — вкуснее. К тому же их можно дарить близким и друзьям.

НАДО (примерно на 10 небольших форм): 500 мл молока · 50 г свежих дрожжей · 1,3 кг (или чуть больше) муки · 6 яиц · 200 г сливочного масла · 250 г сахара · 100 г изюма · 100 г цукатов · 100 г миндаля (или только 300 г изюма) · пакетик ванильного сахара · пакетик готовой глазури.

ГОТОВИМ:

Изюм перебираем, заливаем горячей водой на 10 минут. Сливаем, обсушиваем бумажными полотенцами и панируем в муке. Миндаль заливаем крутым кипятком на 4 минуты. Сливаем, обдаем холодной водой и очищаем от шелухи. Подсушиваем на сухой сковороде пару минут (без подрумянивания) и режем ножом на кусочки. Молоко слегка подогреваем (не выше 40 °С), растворяем в нем дрожжи. Добавляем 500 г просеянной муки, размешиваем. Ставим в теплое место, накрыв полотенцем (можно в духовку, нагрев ее до 35 °С) на полчаса. Бережем от сквозняков! Опара должна увеличиться вдвое. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков. Вмешиваем в опару желтки с сахаром. Добавляем размягченное масло, перемешиваем. Вмешиваем белки. Добавляем оставшуюся просеянную муку частями, каждый раз вымешивая. Вываливаем тесто на стол. Если оно жидковато, добавляем еще муки. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Вновь кладем его в миску и убираем в теплое место на расстойку. Даем хорошо подняться (около 50 минут). Вмешиваем изюм, цукаты и миндаль, даем расстояться еще 20 минут. Делим тесто по количеству форм (удобно использовать бумажные), смазываем дно маслом. Отрезаем тесто, придаем форму шара и выкладываем на треть высоты формы. Даем финально расстояться 15 минут. Выпекаем 10 минут при 100 °С, затем увеличиваем температуру до 180 °С и печем до сухой зубочистки (около получаса). Разводим готовую глазурь. Покрываем верх куличей, украшаем на свой вкус.Кулич, который точно получится.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.