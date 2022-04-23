Рецепты блюд на Пасху

Карамельная творожная пасха
Нежный десерт, который легко готовить. Только не забудьте приобрести пасочницу, если у вас ее еще нет.
НАДО (на 6 порций): 200 г вареной сгущенки · 300 г жирного творога · 100 г сметаны · 100 г сливочного масла · 40 г грецких орехов · 40 г кураги.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем творог, сметану, размягченное сливочное масло и вареную сгущенку. Разминаем вилкой и пробиваем погружным блендером до однородности.
- Курагу промываем, заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. Затем сливаем воду, обсушиваем и мелко режем. Орехи давим скалкой (не в пыль). Все добавляем в творожную массу.
- В небольшую форму для пасхи кладем влажную марлю (намочите ее и хорошенько отожмите) в один слой, перекладываем массу, трамбуем ложкой, прикрываем марлей и ставим гнет. Форму переносим на тарелку (туда будет стекать лишняя влага), ставим сверху какой-то гнет и убираем в холодильник на 8 — 12 часов. Время от времени сливаем влагу.
Медальоны из свиной вырезки
Быстрое и эффектное горячее.
НАДО (на 4 порции): 1 свиная вырезка · 200 сырого свиного бекона · соль · смесь перцев.
ГОТОВИМ:
- Вырезку нарезаем на медальоны толщиной 5 — 6 см.
- Оборачиваем каждый полоской бекона, закрепляем кулинарным шпагатом или зубочисткой.
- Смешиваем соль и смесь перцев, обмакиваем медальоны сверху и снизу.
- Обжариваем на смазанной маслом сковороде по 2 минуты с обеих сторон до корочки. Допекаем в духовке при 200 °С в течение 10 минут. Либо готовим только в контактном гриле.
- Даем отдохнуть 5 минут и подаем.
Кулич, который точно получится
В магазине их полно, но своими руками — вкуснее. К тому же их можно дарить близким и друзьям.
НАДО (примерно на 10 небольших форм): 500 мл молока · 50 г свежих дрожжей · 1,3 кг (или чуть больше) муки · 6 яиц · 200 г сливочного масла · 250 г сахара · 100 г изюма · 100 г цукатов · 100 г миндаля (или только 300 г изюма) · пакетик ванильного сахара · пакетик готовой глазури.
ГОТОВИМ:
- Изюм перебираем, заливаем горячей водой на 10 минут. Сливаем, обсушиваем бумажными полотенцами и панируем в муке.
- Миндаль заливаем крутым кипятком на 4 минуты. Сливаем, обдаем холодной водой и очищаем от шелухи. Подсушиваем на сухой сковороде пару минут (без подрумянивания) и режем ножом на кусочки.
- Молоко слегка подогреваем (не выше 40 °С), растворяем в нем дрожжи. Добавляем 500 г просеянной муки, размешиваем. Ставим в теплое место, накрыв полотенцем (можно в духовку, нагрев ее до 35 °С) на полчаса. Бережем от сквозняков! Опара должна увеличиться вдвое.
- Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбиваем с щепоткой соли до устойчивых пиков.
- Вмешиваем в опару желтки с сахаром. Добавляем размягченное масло, перемешиваем.
- Вмешиваем белки.
- Добавляем оставшуюся просеянную муку частями, каждый раз вымешивая. Вываливаем тесто на стол. Если оно жидковато, добавляем еще муки. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Вновь кладем его в миску и убираем в теплое место на расстойку. Даем хорошо подняться (около 50 минут).
- Вмешиваем изюм, цукаты и миндаль, даем расстояться еще 20 минут.
- Делим тесто по количеству форм (удобно использовать бумажные), смазываем дно маслом. Отрезаем тесто, придаем форму шара и выкладываем на треть высоты формы. Даем финально расстояться 15 минут.
- Выпекаем 10 минут при 100 °С, затем увеличиваем температуру до 180 °С и печем до сухой зубочистки (около получаса).
- Разводим готовую глазурь. Покрываем верх куличей, украшаем на свой вкус.Кулич, который точно получится.
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