Рецепт кулича к Пасхе

Традиция печь на Пасху куличи пришла к нам из Византии. По преданию, после того, как Христос воскрес, он являлся апостолам во время их трапез. Тогда они стали оставлять свободным для своего учителя центральное место, а в середину стола ставить предназначенный для него хлеб – тот самый кулич.

С тех пор почти в каждой семье на Пасху пекут куличи.

Фуд-блогер Татьяна Калягина показала нашим читателям простой и незамысловатый рецепт кулича. Подробности в нашем видео.

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