Вкусный молочный коктейль за 2 минуты! Как его делает Емельяненко с шоколадом и мороженым

Рецепт очень простой, с ним справится даже ребенок.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать вкусный молочный коктейль всего за 2 минуты.

Ингредиенты: шоколад 70% — 30 г, молоко топленое или обычное — 100 мл, пломбир — 200 г, печенье.

В чашу блендера отправить шоколад, налить молоко и пробить блендером. Также положить мороженое и еще раз все хорошенько пробить.

Готовый коктейль с мелкими кусочками шоколада налить в стаканы, сверху посыпать крошками измельченного печенья и подать к столу. Вот и весь рецепт!

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