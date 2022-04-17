Вкуснятина за три копейки! Как приготовить аппетитную намазку на хлеб из свеклы и огурцов по Лазерсону

Илья Лазерсон рассказал в своем телеграм-канале, как приготовить вкусную овощную икру на каждый день.
Свекольная икра
Свеклу сварить, остудить, очистить и натереть на терке. Немного соленых огурцов очистить и натереть. Огурцов должно быть раз в 6 меньше, чем свеклы. Затем в сковородке обжарить немного мелко нарезанного лука, добавить томатную пасту и обжарить все вместе до легкого пригорания томатной пасты. Добавить в сковородку огурцы и свеклу, все перемешать и прогреть. Остудить.
Также, уверен известный шеф, публике понравится тыквенная и баклажановая икра.
Тыквенная икра
Куски очищенной тыквы сварить до мягкости, откинуть на сито и дать стечь. Пока тыква горячая, размять ее вилкой с добавлением молотой зиры, соли, жгучего перца, оливкового масла и лимонного сока.
Баклажанная икра
Баклажаны запечь целиком, наколов вилкой, чтобы не взорвались. Запекать до обугливания кожицы на самой высокой температуре духовки. Пока баклажаны горячие вынуть мякоть и нарубить ножом. Добавить немного майонеза, тахинной пасты и толченого чеснока. Перемешать.
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