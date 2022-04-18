Манты ленивые от Бельковича на скорую руку

На 10 порций у главного шеф-повара СТС ушло 325 рублей.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука пшеничная 400 г (24 р.)

Вода 150 мл

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Соль

Растительное масло 10 мл (1 р.)

Начинка:

Фарш (домашний — говядина и свинина) 500 г (220 р.)

Лук репчатый 1 шт. (4 р.)

Картофель средний 2 шт. (19 р.)

Соль

Перец

Соус:

Помидор 1 шт. (33 р.)

Майонез 1 ст. ложка (7 р.)

Сметана 1 ст. ложка (7 р.)

Вам понадобится пароварка

Итого: 10 порций = 325 р., 1 порция = 32 р.

Приготовление:

Тесто:

В миску отправляем муку 350 г, воду, 1 яйцо, щепотку соли и замешиваем руками, а затем — на столе до однородной консистенции. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в сторону, чтобы заработала клейковина.

Начинка:

Лук чистим и нарезаем мелким кубиком, отправляем к фаршу.

Туда же – порезанный кубиками картофель. Фарш солим, перчим.

На стол насыпаем муку (50 г) и раскатываем тесто в тонкий овальный пласт, перекладываем начинку на тесто и равномерно распределяем по поверхности, немного отступая от краев. Заворачиваем тесто с фаршем в плотный рулет, закрепляем края по бокам.

В пароварку наливаем воду и доводим до кипения, решетку смазываем 10 мл растительного масла, чтобы не прилипло тесто.

Заворачиваем мант в дугообразную колбасу и отправляем таким образом на решетку в пароварку, накрываем крышкой и готовим на минимальном пару 40 минут.

Соус:

Помидор нарезаем крупными кусочками и отправляем в куттер, добавляем 1 ст. ложку сметаны, 1 ст. ложку майонеза и перебиваем до однородности.

Сервировка:

Перекладываем готовый большой мант на большую тарелку и нарезаем на крупные кусочки, рядом выкладываем соус.

Приятного аппетита!

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