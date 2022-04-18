Манты ленивые от Бельковича на скорую руку

Ингредиенты:
Тесто:
- Мука пшеничная 400 г (24 р.)
- Вода 150 мл
- Яйцо 1 шт. (10 р.)
- Соль
- Растительное масло 10 мл (1 р.)
Начинка:
- Фарш (домашний — говядина и свинина) 500 г (220 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
- Картофель средний 2 шт. (19 р.)
- Соль
- Перец
Соус:
- Помидор 1 шт. (33 р.)
- Майонез 1 ст. ложка (7 р.)
- Сметана 1 ст. ложка (7 р.)
- Вам понадобится пароварка
Итого: 10 порций = 325 р., 1 порция = 32 р.
Приготовление:
Тесто:
В миску отправляем муку 350 г, воду, 1 яйцо, щепотку соли и замешиваем руками, а затем — на столе до однородной консистенции. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в сторону, чтобы заработала клейковина.
Начинка:
Лук чистим и нарезаем мелким кубиком, отправляем к фаршу.
Туда же – порезанный кубиками картофель. Фарш солим, перчим.
На стол насыпаем муку (50 г) и раскатываем тесто в тонкий овальный пласт, перекладываем начинку на тесто и равномерно распределяем по поверхности, немного отступая от краев. Заворачиваем тесто с фаршем в плотный рулет, закрепляем края по бокам.
В пароварку наливаем воду и доводим до кипения, решетку смазываем 10 мл растительного масла, чтобы не прилипло тесто.
Заворачиваем мант в дугообразную колбасу и отправляем таким образом на решетку в пароварку, накрываем крышкой и готовим на минимальном пару 40 минут.
Соус:
Помидор нарезаем крупными кусочками и отправляем в куттер, добавляем 1 ст. ложку сметаны, 1 ст. ложку майонеза и перебиваем до однородности.
Сервировка:
Перекладываем готовый большой мант на большую тарелку и нарезаем на крупные кусочки, рядом выкладываем соус.
Приятного аппетита!
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.