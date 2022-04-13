«Такая вкуснятина!»: как приготовить сэндвич с говядиной, маринованным огурцом и соусом сальса по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович рассказал в своем телеграме, как сделать аппетитный сэндвич, который обожают все, кого он угощал. «Такая вкуснятина!» — утверждает знаменитый кулинар.

Нужно нарезать чиабатту на треугольные кусочки, потом разделить их ножом вдоль. Заранее отварить говядину (Саша Белькович использовал с жирком и жилками), нарезать мелко. Также нашинковать на небольшие тонкие кусочки маринованные огурчики.

Сделать соус сальса верде, перебив растительное масло с солью, любой зеленью (петрушка, листья салата, укроп) и уксусом. Промазать им чиабатту внутри, также положить горчицу, разложить говядину и огурчики. Накрыть сверху вторым кусочком чиабатты.

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