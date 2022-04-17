Домашняя тушенка: секрет приготовления от Бельковича

Ингредиенты:
- Свиная шея с жирком 2 кг (938 р.)
- Говяжья лопатка 2 кг (1192 р.)
- Гречневая крупа 900 г (182 р.)
- Лук репчатый 3 шт. (9 р.)
- Морковь 3 шт. (13 р.)
- Лавровый лист 9 шт. (3 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 100 мл (11 р.)
- Перец черный горошком 45 шт. (3 р.)
- Соль
- Вода
Вам понадобится 9 банок по 700 мл и крышки
Итого: 9 банок тушенки = 2351 р., 1 банка тушенки (0,7 л) = 261 р.
Приготовление:
Говядину нарезаем крупными кусочками и отправляем обжариваться на хорошо разогретых сковородах с растительным маслом (по 20 мл). Обжаренную говядину перекладываем в отдельную миску.
Совет: «Лучше обжаривать мясо на отдельных сковородах, чтобы мясо не томилось».
На эти же сковороды наливаем по 20 мл растительного масла и отправляем обжариваться нарезанную крупными кусочками свинину. Обжаренную свинину перекладываем в миску.
Морковь чистим и режем крупными кубиками.
Лук — крупными кусочками.
На сковороды наливаем по 10 мл растительного масла и отдельно обжариваем морковь и лук до золотистого цвета.
Раскладываем мясо по банкам, говядину и свинину в равных пропорциях.
Таким же образом кладем обжаренные овощи к мясу.
Всыпаем в каждую банку гречку по 100 г.
В каждую банку опускаем по лавровому листику, по 5 горошин черного перца, хорошенько солим и вливаем воду, так чтобы осталось 1,5 см от края банки.
Каждую банку плотно закрываем крышкой, переставляем на противень и отправляем в электрическую духовку, разогретую до 90 — 95 градусов на 8 часов. В газовой духовке температура чуть выше, а на противень вливаем воды и время приготовления 4-5 часов.
Готовой тушенке нужно полностью остыть.
Приятного аппетита!
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.