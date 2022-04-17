Домашняя тушенка: секрет приготовления от Бельковича

На одну банку у главного шеф-повара СТС ушло 261 рубль.

Ингредиенты:

Свиная шея с жирком 2 кг (938 р.)

Говяжья лопатка 2 кг (1192 р.)

Гречневая крупа 900 г (182 р.)

Лук репчатый 3 шт. (9 р.)

Морковь 3 шт. (13 р.)

Лавровый лист 9 шт. (3 р.)

Растительное масло (подсолнечное) 100 мл (11 р.)

Перец черный горошком 45 шт. (3 р.)

Соль

Вода

Вам понадобится 9 банок по 700 мл и крышки

Итого: 9 банок тушенки = 2351 р., 1 банка тушенки (0,7 л) = 261 р.

Приготовление:

Говядину нарезаем крупными кусочками и отправляем обжариваться на хорошо разогретых сковородах с растительным маслом (по 20 мл). Обжаренную говядину перекладываем в отдельную миску.

Совет: «Лучше обжаривать мясо на отдельных сковородах, чтобы мясо не томилось».

На эти же сковороды наливаем по 20 мл растительного масла и отправляем обжариваться нарезанную крупными кусочками свинину. Обжаренную свинину перекладываем в миску.

Морковь чистим и режем крупными кубиками.

Лук — крупными кусочками.

На сковороды наливаем по 10 мл растительного масла и отдельно обжариваем морковь и лук до золотистого цвета.

Раскладываем мясо по банкам, говядину и свинину в равных пропорциях.

Таким же образом кладем обжаренные овощи к мясу.

Всыпаем в каждую банку гречку по 100 г.

В каждую банку опускаем по лавровому листику, по 5 горошин черного перца, хорошенько солим и вливаем воду, так чтобы осталось 1,5 см от края банки.

Каждую банку плотно закрываем крышкой, переставляем на противень и отправляем в электрическую духовку, разогретую до 90 — 95 градусов на 8 часов. В газовой духовке температура чуть выше, а на противень вливаем воды и время приготовления 4-5 часов.

Готовой тушенке нужно полностью остыть.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.