Творог, изюм и цукаты: как испечь красивый ароматный кулич по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова в преддверии Пасхи на своем телеграм-канале поделилась рецептом творожного кулича, который готовит для своих близких. Дети и муж в восторге от этой выпечки!

Ингредиенты: сливочное масло – 120 г, сахар – 220 г, ванильный сахар – 1 ч. л, соль – щепотка, яйцо – 3 шт., творог – 200 г, мука – 250 г, разрыхлитель – 1 ч. л, изюм, цукаты – 150 г,

Масло заранее достать из холодильника. В масло положить сахар, ванильный сахар, соль, взбить миксером.

По одному добавить яйца, взбивая. Творог лучше взять пожирнее, так вкуснее. Пастообразный – лучше всего. Или перетереть через сито. Смешать состав с творогом. Просеять муку с разрыхлителем. Перемешать. В конце ввести изюм и цукаты.

Бумажные формы для куличей заполнить примерно на 2/3, постучать дном, чтобы тесто распределилось. У Натальи Антоновой получается 3 маленьких кулича, либо 2 средних.

Разогреть духовку на 180 градусах, выпекать примерно 45 минут до золотистого цвета.

Если верх будет подгорать, накрыть фольгой. Проверять готовность шпажкой – должна быть сухой на середине кулича.

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