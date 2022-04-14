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«А что, так можно было?»: ленивый плов от Бельковича

На восемь порций у главного шеф-повара СТС ушло 568 рублей.

«А что, так можно было?»: ленивый плов от Бельковича
Ленивый плов. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Говяжья шея 500 г
  • Лук 300 г
  • Морковь 400 г (3 шт.)
  • Рис среднезерный для плова 900 г
  • Помидоры в с/с 140 г
  • Перец острый кайенский 2 ч. ложки
  • Зира семена 1 ч. ложка
  • Масло растительное (подсолнечное) 50 мл
  • Соль

Для подачи:

  • Красный лук 1 шт.
  • Кинза 2 веточки

Итого: 8 порций = 568 р., 1 порция = 71 р.

Приготовление:

Мясо нарезаем на маленькие кусочки. Наливаем в кастрюлю 50 мл растительного масла и отправляем мясо, обжариваем на равномерном среднем нагреве, пока не станет мягким.

Фото: СТС

Лук чистим, режем полукольцами и отправляем к мясу.

Фото: СТС

Морковь чистим, нарезаем соломкой средней толщины и отправить к мясу, обжаривать еще 3 — 5 минут.

Фото: СТС

Добавляем к мясу зиру, кайенский острый перец и перемешиваем.

Всыпаем к мясу рис, перемешать и слегка обжарить все вместе.

Помидоры нарезаем на средние кусочки и отправляем к мясу с рисом, вливаем немного томатного сока.

Фото: СТС

Вливаем горячую воду в рис с мясом, так чтобы полностью покрыло сверху на 1,5 – 2 см, солим парой щепоток и перемешиваем. Томим на медленном огне 20 минут и следим, чтобы рис не переварился в кашу.

Сервировка:

Шавлю перекладываем на порционные тарелки, украшаем тонко нарезанными полукольцами красного лука и листиками кинзы.

Приятного аппетита!

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