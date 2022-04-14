«А что, так можно было?»: ленивый плов от Бельковича

Ингредиенты:
- Говяжья шея 500 г
- Лук 300 г
- Морковь 400 г (3 шт.)
- Рис среднезерный для плова 900 г
- Помидоры в с/с 140 г
- Перец острый кайенский 2 ч. ложки
- Зира семена 1 ч. ложка
- Масло растительное (подсолнечное) 50 мл
- Соль
Для подачи:
- Красный лук 1 шт.
- Кинза 2 веточки
Итого: 8 порций = 568 р., 1 порция = 71 р.
Приготовление:
Мясо нарезаем на маленькие кусочки. Наливаем в кастрюлю 50 мл растительного масла и отправляем мясо, обжариваем на равномерном среднем нагреве, пока не станет мягким.
Лук чистим, режем полукольцами и отправляем к мясу.
Морковь чистим, нарезаем соломкой средней толщины и отправить к мясу, обжаривать еще 3 — 5 минут.
Добавляем к мясу зиру, кайенский острый перец и перемешиваем.
Всыпаем к мясу рис, перемешать и слегка обжарить все вместе.
Помидоры нарезаем на средние кусочки и отправляем к мясу с рисом, вливаем немного томатного сока.
Вливаем горячую воду в рис с мясом, так чтобы полностью покрыло сверху на 1,5 – 2 см, солим парой щепоток и перемешиваем. Томим на медленном огне 20 минут и следим, чтобы рис не переварился в кашу.
Сервировка:
Шавлю перекладываем на порционные тарелки, украшаем тонко нарезанными полукольцами красного лука и листиками кинзы.
Приятного аппетита!
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