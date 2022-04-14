«А что, так можно было?»: ленивый плов от Бельковича

На восемь порций у главного шеф-повара СТС ушло 568 рублей.

Ингредиенты:

Говяжья шея 500 г

Лук 300 г

Морковь 400 г (3 шт.)

Рис среднезерный для плова 900 г

Помидоры в с/с 140 г

Перец острый кайенский 2 ч. ложки

Зира семена 1 ч. ложка

Масло растительное (подсолнечное) 50 мл

Соль

Для подачи:

Красный лук 1 шт.

Кинза 2 веточки

Итого: 8 порций = 568 р., 1 порция = 71 р.

Приготовление:

Мясо нарезаем на маленькие кусочки. Наливаем в кастрюлю 50 мл растительного масла и отправляем мясо, обжариваем на равномерном среднем нагреве, пока не станет мягким.

Лук чистим, режем полукольцами и отправляем к мясу.

Морковь чистим, нарезаем соломкой средней толщины и отправить к мясу, обжаривать еще 3 — 5 минут.

Добавляем к мясу зиру, кайенский острый перец и перемешиваем.

Всыпаем к мясу рис, перемешать и слегка обжарить все вместе.

Помидоры нарезаем на средние кусочки и отправляем к мясу с рисом, вливаем немного томатного сока.

Вливаем горячую воду в рис с мясом, так чтобы полностью покрыло сверху на 1,5 – 2 см, солим парой щепоток и перемешиваем. Томим на медленном огне 20 минут и следим, чтобы рис не переварился в кашу.

Сервировка:

Шавлю перекладываем на порционные тарелки, украшаем тонко нарезанными полукольцами красного лука и листиками кинзы.

Приятного аппетита!

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