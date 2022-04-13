Закуска за 15 минут: форшмак из красной рыбы от Бельковича

Ингредиенты:
- Горбуша горячего копчения 120 г (104 р.)
- Яйца 3 шт. (30 р.)
- Сливочное масло 70 г (54 р.)
- Плавленый сыр 1 ст. ложка с горкой (13 р.)
- Соленый огурец 3,5 шт. (51 р.)
- Хлеб ржаной 6 ломтиков (61 р.)
Для подачи:
- Горчица зерновая 20 г (10 р.)
- Редис 50 г (15 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Итого: 6 порций = 341 р., 1 порция = 57 р.
Приготовление:
Заранее 3 отварных и очищенных яйца отправляем в миску и мнем вилкой.
Отправляем кусок сливочного масла к яйцам и тоже мнем вилкой.
Совет от шефа: «Сливочное масло не должно быть слишком мягкое, чтобы держало структуру форшмака».
Добавляем к яйцам 1 ст. ложку с горкой плавленого сыра и перемешиваем.
У горбуши снимаем кожу и отделяем филе спинки, рвем руками на кусочки, отправляем к яйцам и перемешиваем.
Соленые огурцы (1,5 шт.) нарезаем мелким кубиком и отправляем в форшмак, перемешиваем.
Сервировка:
Выкладываем форшмак на ломтики черного хлеба, украшаем тонкими слайсами соленого огурца и редиса, небольшим количеством зерновой горчицы и колечками зеленого лука.
Приятного аппетита!
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