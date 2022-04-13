Закуска за 15 минут: форшмак из красной рыбы от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 57 рублей.

Ингредиенты:

Горбуша горячего копчения 120 г (104 р.)

Яйца 3 шт. (30 р.)

Сливочное масло 70 г (54 р.)

Плавленый сыр 1 ст. ложка с горкой (13 р.)

Соленый огурец 3,5 шт. (51 р.)

Хлеб ржаной 6 ломтиков (61 р.)

Для подачи:

Горчица зерновая 20 г (10 р.)

Редис 50 г (15 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Итого: 6 порций = 341 р., 1 порция = 57 р.

Приготовление:

Заранее 3 отварных и очищенных яйца отправляем в миску и мнем вилкой.

Отправляем кусок сливочного масла к яйцам и тоже мнем вилкой.

Совет от шефа: «Сливочное масло не должно быть слишком мягкое, чтобы держало структуру форшмака».

Добавляем к яйцам 1 ст. ложку с горкой плавленого сыра и перемешиваем.

У горбуши снимаем кожу и отделяем филе спинки, рвем руками на кусочки, отправляем к яйцам и перемешиваем.

Соленые огурцы (1,5 шт.) нарезаем мелким кубиком и отправляем в форшмак, перемешиваем.

Сервировка:

Выкладываем форшмак на ломтики черного хлеба, украшаем тонкими слайсами соленого огурца и редиса, небольшим количеством зерновой горчицы и колечками зеленого лука.

Приятного аппетита!

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