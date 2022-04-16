Необычные рецепты котлет

Гречаники
НАДО (на 6 порций): 1 стакан сухой гречки · 0,5 кг мясного фарша · 2 яйца · 2 луковицы · 1 морковка · 2 ст. ложки кетчупа или томатной пасты · 1 ст. ложка сахара · соль · перец · мука для панировки · растительное масло для жарки, зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
- Отвариваем гречку (на стакан промытой крупы — 2 стакана воды).
- Смешиваем фарш, гречку, мелко нарезанную луковицу, яйца,
солим-перчим. Тщательно вымешиваем.
- Формируем котлетки и панируем их в муке.
- На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем гречаники с двух сторон до румяной корочки. Складываем их в сотейник или кастрюлю.
- Делаем соус: мелко режем луковицу, натираем морковь. Обжариваем на сковороде.
- Добавляем кетчуп или томатную пасту, сахар, солим-перчим, тушим 3 минуты, доливаем 2 стакана кипятка, доводим до кипения и увариваем 5 минут.
- Заливаем соусом гречаники и тушим на тихом огне 35 минут. Подаем с рубленой зеленью с гарниром из свежих овощей.
Постные из белокочанной капусты
НАДО (на 6 порций): 500 г белокочанной капусты · 1/2 стакана манки · 1 луковица · 3 ст. ложки постного майонеза · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки томатного соуса · соль · перец · 1 ч. ложка хмели-сунели.
ГОТОВИМ:
- Манку заливаем 1/2 стакана воды и даем набухнуть.
- Капусту натираем на терке, луковицу мелко шинкуем.
- Соединяем капусту, лук, набухшую манку, томатный соус, хмели-сунели, соль-перец, давленый чеснок, майонез. Хорошо вымешиваем. Если фарш получился жидковат, добавьте ложку муки.
- Формируем котлетки и обжариваем на сковороде с двух сторон в небольшом количестве масла до румяности на несильном огне.
Куриные с цветной капустой
НАДО (на 6 порций): 500 г куриного фарша · 200 г цветной капусты · 1 луковица · 1 морковка · 1 ст. ложка овсяных хлопьев · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · пара веточек свежего укропа или петрушки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Капусту разламываем на соцветия и отвариваем 2 минуты, сливаем воду, даем остыть.
- В фарш добавляем овсяные хлопья и чеснок, перемешиваем.
- Лук пробиваем в блендере или мелко шинкуем, морковь натираем на терке, зелень измельчаем.
- Остывшую капусту режем мелкими кусочками.
- Все ингредиенты соединяем, солим-перчим и очень тщательно вымешиваем. Даем настояться 10 минут.
- Формируем небольшие котлетки и выкладываем на застеленный фольгой противень.
- Выпекаем 35 минут при 180 °С. Подаем с любым соусом и гарниром.
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