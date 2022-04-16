Необычные рецепты котлет

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Гречаники

НАДО (на 6 порций): 1 стакан сухой гречки · 0,5 кг мясного фарша · 2 яйца · 2 луковицы · 1 морковка · 2 ст. ложки кетчупа или томатной пасты · 1 ст. ложка сахара · соль · перец · мука для панировки · растительное масло для жарки, зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

Отвариваем гречку (на стакан промытой крупы — 2 стакана воды). Смешиваем фарш, гречку, мелко нарезанную луковицу, яйца,

солим-перчим. Тщательно вымешиваем.

Формируем котлетки и панируем их в муке. На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем гречаники с двух сторон до румяной корочки. Складываем их в сотейник или кастрюлю. Делаем соус: мелко режем луковицу, натираем морковь. Обжариваем на сковороде. Добавляем кетчуп или томатную пасту, сахар, солим-перчим, тушим 3 минуты, доливаем 2 стакана кипятка, доводим до кипения и увариваем 5 минут. Заливаем соусом гречаники и тушим на тихом огне 35 минут. Подаем с рубленой зеленью с гарниром из свежих овощей.

Постные из белокочанной капусты

НАДО (на 6 порций): 500 г белокочанной капусты · 1/2 стакана манки · 1 луковица · 3 ст. ложки постного майонеза · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки томатного соуса · соль · перец · 1 ч. ложка хмели-сунели.

ГОТОВИМ:

Манку заливаем 1/2 стакана воды и даем набухнуть. Капусту натираем на терке, луковицу мелко шинкуем. Соединяем капусту, лук, набухшую манку, томатный соус, хмели-сунели, соль-перец, давленый чеснок, майонез. Хорошо вымешиваем. Если фарш получился жидковат, добавьте ложку муки. Формируем котлетки и обжариваем на сковороде с двух сторон в небольшом количестве масла до румяности на несильном огне.

Куриные с цветной капустой

НАДО (на 6 порций): 500 г куриного фарша · 200 г цветной капусты · 1 луковица · 1 морковка · 1 ст. ложка овсяных хлопьев · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · пара веточек свежего укропа или петрушки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Капусту разламываем на соцветия и отвариваем 2 минуты, сливаем воду, даем остыть. В фарш добавляем овсяные хлопья и чеснок, перемешиваем. Лук пробиваем в блендере или мелко шинкуем, морковь натираем на терке, зелень измельчаем. Остывшую капусту режем мелкими кусочками. Все ингредиенты соединяем, солим-перчим и очень тщательно вымешиваем. Даем настояться 10 минут. Формируем небольшие котлетки и выкладываем на застеленный фольгой противень. Выпекаем 35 минут при 180 °С. Подаем с любым соусом и гарниром.

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