Продавцы обманывают: Белькович рассказал, как должно выглядеть в магазине свежее мясо

Наверняка, некоторые из вас не знают, как должно выглядеть свежее мясо. В магазинах или на рынке часто продукт может залежаться и здесь важно не прогадать.

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович рассказал нашим читателям – на какие моменты надо обратить внимание при покупке мяса.

Свинина

По мнению Бельковича, мясо свинины должно быть не мокрое, не серое, не блестящее.

«Если мясо чуть-чуть подсохло по краям, это не значит, что оно старое. К витрине в магазине скорее всего подключен холодильник, может поддувать на стенки. Это не страшно, из такого кусочка можно приготовить вкусное блюдо», — говорит главный кулинар.

Для шашлыка, по его мнению, лучше всего подойдет шея. В ней много жирка, прожилок. Нарезаете, маринуете. Она всегда мягкая и сочная за счет жира

Окорок. Это более постное мясо, шашлык из этой части уже не получится. Можно готовить рагу, запекать целиком.

Самая элитная часть, по словам Бельковича, – это свиная вырезка. Это мышца, которая не участвует в процессе жизнедеятельности животного. Она всегда мягкая, тает во рту. У этой части есть «голова» и «хвостик». Это самая дорогая часть. Готовится очень быстро и остается нежной.

Фарш

Должен быть красивого красного цвета. Чем больше белых вкраплений, тем больше жира в фарше.

«Вы должны понимать, что вы хотите купить, жир или мясо? Если вы все-таки за мясо, тогда выбирайте, где этих вкраплений меньше. Фарш должен быть сухой, плотный, но в то же время липкий. Не блестящий, с вменяемым количеством жира, средней рубки», — советует Белькович.

Кстати, кулинар рассказал про полуфабрикаты. Их готовят из уже подсохшего и залежавшегося мяса, а более свежее вместо него выкладывают на прилавок.

Говядина

Премиальное мясо: толстый и тонкий край, части задней ноги и вырезка.

Непремиальные: лопатка, части задней ноги, грудинка, огузок.

Мраморное мясо – это тоже премиальная часть. У него много жировых прослоек и рисунок напоминает мрамор. Оно дорогое.

«Если хотим вкусный, но недорогой стейк – выбираем рибай. Он на кости, не из мраморной говядины, здесь чисто постное мясо и намного меньше жировых прослоек. А надо понимать — чем больше жировых прослоек, тем мясо сочнее и мягче», — уточняет Белькович.

Как выбрать говяжью вырезку, чтобы вас не обманули

Вырезка – это элитная часть говядины. Так же у нее есть «головка», соединительная ткань, «тело» и «хвостик». Очень часто производители обманывают, вырезают откуда угодно вырезку, чтобы по форме было похоже.

«Например, делают вырезку из ноги. Видно, что хлопья там очень крупные. Поэтому если вам дают вырезку с крупными хлопьями, вы должны заподозрить что-то не ладное».

А что подойдет для бульона

Обращайте внимание на соединительную ткань. Чем больше в мясе коллагена — тем бульон будет насыщеннее и вкуснее. То есть в кусочке должны быть хрящики, прожилки и косточки. Это могут быть части задней ноги, грудинка, части лопатки и шеи.

Если готовим азу по-татарски, можем выбрать часть задней ноги, лопатку, шею и грудинку.

Итого, главные характеристики хорошего мяса:

Не блестящее, Сухое, Приятно пахнет.

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