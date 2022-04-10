Проще некуда и аппетитно! Как жарит карасей известный повар Лазерсон

Это простое блюдо шеф готовит для себя и своих домашних.

Известный шеф-повар Илья Лазерсон готовит для своих гостей в ресторане изысканные блюда, а вот дома любит побаловать себя и родственников простой, понятной, недорогой, но при этом вкусной едой.

В своем телеграме телеповар показал, как жарит свежих карасей. Оказалось, что он действует простым проверенным способом, который использует почти любая российская хозяйка.

Илья Лазерсон, очищает рыбку от чешуи, внутренностей, голову оставляет, но удаляет жабры. Далее солит и обваливает в муке. Потом накаляет сковороду с большим количеством растительного масла и обжаривает с обеих сторон до готовности.

Такая рыбка получается аппетитной, с хрустящей корочкой! Чтобы ускорить процесс обжарки, карасей можно надрезать со всех сторон по горизонтали несколькими линиями.

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