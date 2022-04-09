Завернутая в хлеб: Марина Юдашкина поделилась рецептом курицы в маринаде

Жена Валентина Юдашкина испекла сочную курочку в маринаде и хлебе. Рецепт вкусного блюда для всей семьи Марина Юдашкина разместила в своих социальных сетях.

Юдашкина маринует курицу при помощи соли, перца, столовой ложки белого вина, зеленого лука, имбиря, столовой ложки соевого соуса. Курица должна пролежать в маринаде два часа.

Затем Марина Юдашкина замачивает пекарскую бумагу в зеленом чае, а для теста берет 750 граммов муки и 350 миллилитров воды. Дизайнер замешивает тесто и оставляет на 30 минут, затем раскатывает его. Далее Юдашкина заворачивает курицу в пергамент и затем в тесто.

«Отправляем в духовку на два часа при 200 градусах, за это время курица готовится в собственном соку. Порадуйте своих близких и себя! Приятного аппетита!», – отметила Юдашкина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Марина Юдашкина появилась в стеганом пуховике сливочного цвета и уггах в собственном саду. Знаменитость даже в 63 года остается настоящей модницей и даже в одежде повседневного стиля.

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