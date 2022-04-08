«Удивительно нежный, очень вкусный»: салат с авокадо, моцареллой и огурцом по Емельяненко может удивить

Аппетитная закуска красиво выглядит и изысканна на вкус.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом салата с авокадо в итальянском стиле.

«Удивительно нежный, очень вкусный салат в итальянском стиле с изюминкой. Попробовав салат по нашему рецепту, вы сразу же в него влюбитесь», — заверил Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: томаты черри — 10 шт., авокадо — 1 шт., огурец — 1 шт., сыр моцарелла (шарики) — 10-12 шт., чеснок — 1 зубчик, оливковое масло, бальзамический крем, соль, перец — по вкусу, салат микс.

Сделать крестообразные надрезы на томатах и на пять секунд отправить в кипящую воду. Сразу же вытащить и переложить в миску с холодной водой. Очистить от кожицы.

Опалить газовой горелкой для аромата дымка. Очистить авокадо, нарезать небольшими кубиками и отправить в миску. Огурец нарезать такими же по размеру кубиками и отправить к авокадо.

Добавить шарики моцареллы, обожженные томаты и перетертый с солью в пасту небольшой зубчик чеснока. Заправить оливковым маслом, небольшим количеством бальзамического крема, по вкусу посолить, поперчить, размешать.

На тарелку для подачи выложить листья салата и все остальные ингредиенты.

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