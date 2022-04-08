«Вкуснятина из картошки с сыром и сливками!»: как сделать простой и вкусный гратен по рецепту Бельковича

Французское блюдо обычно очень нравится россиянам.

«Делаем гратен! Это такая вкуснятина из картошки с сыром и сливками!» — сказал на своем YouTube-канале Sasha Belkovich Саша Белькович и обнародовал простой и вкусный рецепт французской запеканки.

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Ингредиенты: картофель — 1 кг, сулугуни — 120 г, твердый сыр — 50 г, сливки — 100 г, чеснок — 6 зубчиков, мускатный орех – щепотка, сливочное масло — 15 г, соль, перец — по вкусу.

Очистить картофель и нарезать максимально тонкими слайсами. Посолить, размешать. Оставить на 5 минут, чтобы выделился сок.

Сулугуни натереть на крупной терке. Сыр твердый — на мелкой.

Слить сок с картошки. Выдавить в нее чеснок. Влить сливки, положить тертый сыр сулугуни, перец, мускатный орех, перемешать.

Смазать дно формы сливочным маслом. Положить картофельную массу в форму и немного прижать.

Накрыть фольгой, поставить в духовку на 180 градусов 40 минут.

Далее гратен посыпать твердым сыром и опять поставить в печь на 10-15 минут. Готовую запеканку оставить постоять 20-30 минут, потом подать к столу.

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