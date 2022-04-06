Советы Бельковича: как в магазине выбрать свежую рыбу по глазам и жабрам

В выборе этого продукта есть несколько важных нюансов.

Наверняка, не все наши читатели понимают, как должна выглядеть в магазине свежая рыба. Главный шеф-повар СТС Александр Белькович подсказал – как выбирать этот продукт по глазам и жабрам.

«Глаза у рыбы должны быть не впалые, не темные, не мутные, а именно яркие, свежие и красивые. Что касается жабров, если они розовые – рыба свежая.

Если жабры темнее, например, красные, серые – это говорит о том, что рыба уже полежала», — говорит Белькович Teleprogramma.pro.

Кроме того, по словам Бельковича, рыбу можно выбрать наощупь.

«Нажимаем на рыбу – образуется вмятина. Если она быстро восстанавливается, значит рыба свежая и мясо у нее плотное. Можно купить замороженную рыбу и самим ее разморозить. Так гарантия качества будет выше», — добавил главный шеф-повар СТС.

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