Белькович рассказал, как отличить охлажденную рыбу от размороженной

Наверняка, не все разбираются в этом продукте.

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович дал ценные советы читателям Teleprogramma.pro по поводу покупки рыбы. Наверняка, не все разбираются в этом продукте.

У охлажденной рыбы, по его словам, должно быть плотное мясо, отсутствие лишней жидкости, естественный блеск.

«Признаки размороженной рыбы: лишняя жидкость, более рыхлое мясо. Ее доставили в замороженном виде. Основная часть рыбы продается в России именно в таком виде», — отметил Белькович.

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