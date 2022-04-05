Бюджетная вкуснятина с расплавленным сыром внутри: как Белькович делает крокеты из картошки и ветчины

Такие испанские котлетки улетают со стола в считанные минуты.

Саша Белькович в своем телеграме поделился рецептом вкусных испанских котлеток – крокетов. Телеповар готовит их из толченой картошки с кусочками ветчины, а внутрь кладет кусочек сыра, который аппетитно тает во время жарки.

Ингредиенты: отварной картофель — 0,5 кг, яйцо – 1 шт., зелень, мука — 2 ст. ложки, ветчина – 50 г, сыр – 100 г, сухари панировочные, масло для фритюра, соль/перец — по вкусу.

В охлажденную вареную картошку добавить рубленую зелень, яйцо, муку и специи. Покрошить ветчину, отправить туда же. Размешать.

Сделать шарики, в центр положить сыр, скатать в колобок, обвалять в сухарях.

Жарить в масле со всех сторон до золотистой корочки.

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