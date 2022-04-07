Фруктовый салат с соленой карамелью от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 155 рублей.

Ингредиенты:

Яблоко сезонное среднее 1 шт. (10 р.)

Киви 1 шт. (13 р.)

Апельсин 1 шт. (24 р.)

Персик консервированный 1 половинка (8 р.)

Банан 1 шт. (18 р.)

Сгущенное молоко 1,5 ст. ложки (18 р.)

Карамель:

Сахар 100 г (7 р.)

Сливки 33% 100 мл (54 р.)

Соль

Шоколадное печенье 10 г (3 р.)

Итого: 1 порция = 155 р.

Приготовление:

Яблоко нарезаем крупными дольками.

Киви чистим и режем крупными кусочками.

Апельсин — полукольцами, половинку персика — крупными кусочками.

Банан отправляем в куттер, добавляем 1,5 ст. ложки сгущенки и перебиваем.

Фрукты перемешиваем и перекладываем в порционную тарелку.

В сотейник насыпаем 100 г сахара и топим на медленном огне до темно-коричневого цвета. Сразу же вливаем сливки и замешиваем венчиком до однородности. Добавляем пару щепоток соли и перемешиваем, снимаем с нагрева.

Сервировка:

На фрукты выкладываем банановый крем, поливаем карамельным соусом и посыпаем крошкой шоколадного печенья.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.