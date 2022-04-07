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Фруктовый салат с соленой карамелью от Бельковича

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 155 рублей.

Фруктовый салат с соленой карамелью от Бельковича
Фруктовый салат с соленой карамелью. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Яблоко сезонное среднее 1 шт. (10 р.)
  • Киви 1 шт. (13 р.)
  • Апельсин 1 шт. (24 р.)
  • Персик консервированный 1 половинка (8 р.)
  • Банан 1 шт. (18 р.)
  • Сгущенное молоко 1,5 ст. ложки (18 р.)

Карамель:

  • Сахар 100 г (7 р.)
  • Сливки 33% 100 мл (54 р.)
  • Соль
  • Шоколадное печенье 10 г (3 р.)

Итого: 1 порция = 155 р.

Приготовление:

Яблоко нарезаем крупными дольками.

Фото: СТС

Киви чистим и режем крупными кусочками.

Фото: СТС

Апельсин — полукольцами, половинку персика — крупными кусочками.

Фото: СТС

Банан отправляем в куттер, добавляем 1,5 ст. ложки сгущенки и перебиваем.

Фото: СТС

Фрукты перемешиваем и перекладываем в порционную тарелку.

В сотейник насыпаем 100 г сахара и топим на медленном огне до темно-коричневого цвета. Сразу же вливаем сливки и замешиваем венчиком до однородности. Добавляем пару щепоток соли и перемешиваем, снимаем с нагрева.

Фото: СТС

Сервировка:

На фрукты выкладываем банановый крем, поливаем карамельным соусом и посыпаем крошкой шоколадного печенья.

Приятного аппетита!

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