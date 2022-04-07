Фруктовый салат с соленой карамелью от Бельковича

Ингредиенты:
- Яблоко сезонное среднее 1 шт. (10 р.)
- Киви 1 шт. (13 р.)
- Апельсин 1 шт. (24 р.)
- Персик консервированный 1 половинка (8 р.)
- Банан 1 шт. (18 р.)
- Сгущенное молоко 1,5 ст. ложки (18 р.)
Карамель:
- Сахар 100 г (7 р.)
- Сливки 33% 100 мл (54 р.)
- Соль
- Шоколадное печенье 10 г (3 р.)
Итого: 1 порция = 155 р.
Приготовление:
Яблоко нарезаем крупными дольками.
Киви чистим и режем крупными кусочками.
Апельсин — полукольцами, половинку персика — крупными кусочками.
Банан отправляем в куттер, добавляем 1,5 ст. ложки сгущенки и перебиваем.
Фрукты перемешиваем и перекладываем в порционную тарелку.
В сотейник насыпаем 100 г сахара и топим на медленном огне до темно-коричневого цвета. Сразу же вливаем сливки и замешиваем венчиком до однородности. Добавляем пару щепоток соли и перемешиваем, снимаем с нагрева.
Сервировка:
На фрукты выкладываем банановый крем, поливаем карамельным соусом и посыпаем крошкой шоколадного печенья.
Приятного аппетита!
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