Пропитала в перечно-чесночном составе, а потом мед! Пынзарь рассказала, как готовит курицу своему мужу

Звезда «Дома-2» утверждает, что блюдо получается сочным и ароматным.

Ведущая шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала в своем телеграме, как сделать вкусный маринад для курицы, это блюдо любят в ее семье и муж, и сыновья.

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Ингредиенты для маринада: болгарский перец, чеснок (по вкусу), оливковое масло, соевый соус, сок лимона. Ингредиенты для запекания в духовке: мед и соевый соус.

Курицу нарезать на кусочки. Взбить в блендере перец, чеснок, масло, соевый соус, лимонный сок. Залить составом курицу, оставить в холодильнике на час минимум, можно дольше – буквально до суток, будет вкуснее.

Выложить на противень. Смешать мед и соевый соус, смазать (если куски крупные, то нанести состав не сразу). Смазывать затем в процессе запекания несколько раз. Готовить около 40 минут до готовности (зависит от размера кусочков) на 180 градусах.

«Получается очень нежно, сочно и вкусно», — сказала Дарья Пынзарь.

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