Салат, макароны и курочка: необычные рецепты блюд

Салат из нута с тунцом

НАДО (на 6 — 8 порций): половинка красной луковицы · 400 г консервированного нута · 250 г помидорок черри · 250 г свежих огурцов · 1 сладкий перец · 300 г консервированного тунца · 100 г руколы · немного свежей петрушки · 100 г феты или другого рассольного сыра · сок половинки лимона · 3 ст. ложки оливкового масла · 3 зубчика чеснока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Лук режем полукольцами, заливаем холодной водой, чтобы ушла горечь. Черри режем на половинки, огурцы режем вдоль пополам и шинкуем полукружьями, перец — соломкой. В миске смешиваем нут, черри, огурцы, сладкий перец, лук (воду сливаем), добавляем размятого вилкой тунца, рубленую петрушку. Делаем заправку: смешиваем лимонный сок, оливковое масло, давленый чеснок, соль-перец, рваную руколу. Заправляем салат, перемешиваем, украшаем кусочками феты и подаем.

Запеченное куриное филе в глазури

НАДО (на 4 порции): 4 шт. куриного филе · 4 зубчика чеснока · 4 ст. ложки тростникового сахара · 1 ст. ложка оливкового масла · соль · перец · немного розмарина.

ГОТОВИМ:

Чеснок измельчаем и прогреваем на сковороде в небольшом количестве масла около 2 минут. Добавляем сахар, перемешиваем, растапливаем на тихом огне, снимаем с плиты. Филе солим-перчим, перекладываем в смазанную маслом форму, поливаем сиропом, запекаем 20 — 25 минут при 180 °С.

Мак энд чиз

Чрезвычайно популярные в Америке макароны в сливочно-сырном соусе. Довольно калорийно, но изредка можно себя побаловать.

НАДО (на 8 порций): 250 г сухой пасты (в идеале рожки) · 300 г сыра чеддер · 120 г сливочного сыра · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 50 г сливочного масла · 1 ч. ложка горчичного порошка · 1/4 ч. ложки кайенского перца · 360 мл молока · 360 мл сливок 20% · 1 яйцо · 200 г тертой моцареллы для пиццы · 50 г тертого пармезана.

ГОТОВИМ:

Отвариваем макароны в подсоленной воде на 2 минуты меньше, чем рекомендовано на упаковке. В миске смешиваем 2/3 тертого чеддера, сливочный сыр и кукурузный крахмал. В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем горчичный порошок, кайенский перец и жарим на среднем огне 1 минуту, помешивая. Вливаем в кастрюлю молоко и сливки, перемешиваем. Доводим до кипения и варим на тихом огне 3 минуты. Отдельно взбиваем яйцо и темперируем его: понемногу добавляем молочно-сливочную смесь из кастрюли и перемешиваем до однородности. Когда яйцо растворится, выливаем его в кастрюлю и хорошо перемешиваем. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем понемногу смесь сыров. Добавляем отваренные макароны в кастрюлю, солим, вымешиваем. Перекладываем все в форму для запекания. В миске смешиваем тертые сыры: остаток чеддера, моцареллу и пармезан. Посыпаем смесью макароны. Запекаем 20 минут при 180 °С. Затем при необходимости прибавляем огонь и запекаем еще пару минут для подрумянивания. Вынимаем, даем отдохнуть 5 минут и подаем.

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