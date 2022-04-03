Вместо кваса — бульон: мама Рогова поделилась секретом вкусной окрошки

Мама ведущего и стилиста Александра Рогова Любовь Анатольевна рассказала на YouTube-проекте Rogov live, как она готовит вкусную окрошку. Ее знаменитый сын обожает этот холодный суп и лучше, чем у мамы не пробовал ни у кого.

Любовь Анатольевна обязательно варит для своей окрошки куриную грудку, которую использует вместе с колбасой. Колбасу берет только самую дорогую вареную. На огурцах и редиске тоже не экономит. Обязательны вареные яйца.

А начинает готовить суп с зелени. Лук, укроп нарезает, присыпает солью, чуть разминает и оставляет, чтобы пошел ароматный сок.

Вместо кваса Любовь Анатольевна использует остывший бульон из-под грудки. И в нем главный секрет вкуса! При необходимости его нужно процедить. А затем обязательно смешать с кефиром и сметаной.

Картошку к супу она подает отдельно.

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