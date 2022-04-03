Картошку с луком обжарить, бросить сырок: рецептом «очень вкусного» супа поделился Белькович

Саша Белькович рассказал, как приготовить вкуснятину за три копейки.

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме интересным способом приготовления сырно-картофельного супа.

«Очень вкусный! Добавки попросят все!» — заверил Белькович.

Ингредиенты: картофель — 600 г, лук репчатый — 120 г, масло растительное – 50 г, сливки — 100 г, сыр плавленый – 350 г, чеснок — 2-3 зубчика, вода горячая — 1,5-2 литра, соль, перец — по вкусу.

Нарезать лук, чеснок и картофель. Обжарить на растительном масле лук до золотистой корочки, затем добавить картофель и жарить с чесноком до появления корочки.

Как картофель обжарится, налить горячую воду и варить до готовности. После этого добавить сливки, соль, перец и довести до кипения.

Как суп закипит, бросить сыр и немного прокипятить с ним. Затем снять суп с огня и пробить блендером до однородной массы.

По желанию можно добавить больше воды или сливок.

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