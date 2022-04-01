«Самые быстрые в мире!»: как за полчаса из одной куриной грудки сделать аппетитные котлетки по Лазерсону

Илья Лазерсон утверждает, что они нравятся всем без исключения.

Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как сделать мягкие, аппетитные и сочные котлетки из куриной грудки. На них уйдет максимум полчаса, заверил кулинар.

«Самые быстрые в мире!» — настаивал Илья Лазерсон.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., яйцо – ½ шт., мука – 1 ст. ложка, майонез – 1 шт., соль, чеснок – по вкусу, лук-репка – 1 шт.

Лук мелко нарубить и присыпать солью, оставить, чтобы он дал сок.

Куриную грудку нарезать ножом на мелкие кубики, порубить, вбить половинку яйца, добавить ложку муки, полную ложку майонеза. Смешать с луком и подсолить по вкусу, приправить чесночком.

Жарить котлетки, выкладывая в раскаленное растительное масло ложкой, как жарят оладушки. Жарятся такие котлетки моментально, без панировки.

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