Дешево, вкусно, поджаристо! Как из двух ингредиентов сделать картофельные оладушки, рассказал Белькович

Телеповар сначала натирает клубни, потом чуть отваривает и после жарит.

Разнообразить свое повседневное меню предложил телеповар Саша Белькович в своем телеграм-канале. Кулинар раскрыл необычный рецепт картофельных оладушек. На Западе это блюдо называется хашбраун.

С ними отлично подойдут по вкусу жареные яйца, грибы, ветчина и соленья. В общем все, что можно есть с жареной картошкой.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., растительное масло, соль.

Почистить, помыть и натереть картофель. В кипящую воду закинуть картофель и варить 5-7 мин до полуготовности, скинуть на сито, посолить, перемешать, остудить.

Сформировать биточки-котлетки и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

«Подавать горячими и с любимыми продуктами», — уточнил Белькович.

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