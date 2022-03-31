Заиграет новыми красками: необычный маринад для рыбы от Бельковича

На пять порций у главного шеф-повара СТС ушло 224 рубля.

Ингредиенты:

навага охлажденная не очищенная — 5 шт., 700 г (182 р.),

морковь — 150 г (7 р.),

лук репчатый — 150 г (4 р.),

гвоздика — 2 зонтика (1 р.),

перец черный горошком — 10 шт. (1 р.),

лавровый лист — 1 шт. (1 р.),

томатная паста — 1,5 ст. ложки (11 р.),

сахар — 1/2 ч. ложки (1 р.),

вода — 60 мл,

яблочный уксус — 30 мл (4 р.),

мука —100 г (6 р.),

растительное масло (подсолнечное) — 50 мл (5 р.),

петрушка — 1 веточка (1 р.),

соль,

перец молотый.

Итого без петрушки: 5 порций = 224 р., 1 порция = 45 р.

Приготовление:

У рыбы разрезаем брюшко и убираем лишнее.

Морковь чистим и режем тонкой соломкой.

Лук нарезаем полукольцами.

Морковь слегка обжариваем на сковороде с 20 мл растительного масла и добавляем лук.

К овощам добавляем гвоздику, перец горошком, лавровый лист, 1,5 ст. ложки томатной пасты, вливаем 60 мл воды, добавляем щепотку соли, ½ ч. ложки сахара, яблочный уксус, все перемешиваем и слегка томим. Готовый маринад отставляем в сторону.

Рыбу солим и перчим с двух сторон, обваливаем в муке и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом (30 мл), обжариваем с двух сторон до готовности, когда филе будет отходить от костей.

Сервировка:

Рыбку выкладываем на порционную тарелку, поливаем маринадом и украшаем листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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