Заиграет новыми красками: необычный маринад для рыбы от Бельковича

Ингредиенты:
- навага охлажденная не очищенная — 5 шт., 700 г (182 р.),
- морковь — 150 г (7 р.),
- лук репчатый — 150 г (4 р.),
- гвоздика — 2 зонтика (1 р.),
- перец черный горошком — 10 шт. (1 р.),
- лавровый лист — 1 шт. (1 р.),
- томатная паста — 1,5 ст. ложки (11 р.),
- сахар — 1/2 ч. ложки (1 р.),
- вода — 60 мл,
- яблочный уксус — 30 мл (4 р.),
- мука —100 г (6 р.),
- растительное масло (подсолнечное) — 50 мл (5 р.),
- петрушка — 1 веточка (1 р.),
- соль,
- перец молотый.
Итого без петрушки: 5 порций = 224 р., 1 порция = 45 р.
Приготовление:
У рыбы разрезаем брюшко и убираем лишнее.
Морковь чистим и режем тонкой соломкой.
Лук нарезаем полукольцами.
Морковь слегка обжариваем на сковороде с 20 мл растительного масла и добавляем лук.
К овощам добавляем гвоздику, перец горошком, лавровый лист, 1,5 ст. ложки томатной пасты, вливаем 60 мл воды, добавляем щепотку соли, ½ ч. ложки сахара, яблочный уксус, все перемешиваем и слегка томим. Готовый маринад отставляем в сторону.
Рыбу солим и перчим с двух сторон, обваливаем в муке и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом (30 мл), обжариваем с двух сторон до готовности, когда филе будет отходить от костей.
Сервировка:
Рыбку выкладываем на порционную тарелку, поливаем маринадом и украшаем листиками петрушки.
Приятного аппетита!
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