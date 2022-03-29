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«Очень вкусная!»: Белькович научил правильно запекать скумбрию в сметане

Так рыба получается сочной и пропитанной.

«Очень вкусная!»: Белькович научил правильно запекать скумбрию в сметане
Саша Белькович. YouTube-канал Sasha Belkovich/ стоп-кадр

Как приготовить сочную и аппетитную скумбрию в духовке, научил телеповар Саша Белькович в своем телеграме.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт., лук красный — 3 шт., масло растительное — 50 гр., сметана — 150 гр., чеснок — 3-4 зубчика, соль, перец — по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, обжарить на растительном масле до полуготовности. Посолить и поперчить по вкусу.

Скумбрию подготовить, убрать внутренности и кости, нарезать.

Обжаренный лук положить на пергамент, сверху разместить рыбу, посолить и поперчить.

Для соуса смешать сметану, рубленый чеснок, соль, полить им скумбрию.

Поставить в духовку на 180 градусов на 15-18 минут.

«Очень вкусная и быстрая рыбка у вас на столе!» — сказал Белькович.

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