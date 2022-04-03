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Закуска за 5 минут: маринованные шампиньоны от Бельковича

На три порции у главного шеф-повара СТС ушло 207 рублей.

Закуска за 5 минут: маринованные шампиньоны от Бельковича
Маринованные шампиньоны. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Шампиньоны мини 500 г (183 р.)
  • Лавровый лист 4 шт. (1 р.)
  • Перец душистый горошком 10 шт. (2 р.)
  • Гвоздика 5 зонтиков (2 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (5 р.)
  • Сахар 3 ст. ложки (4 р.)
  • Соль 3 щепотки
  • Столовый уксус 2 ст. ложки (2 р.)
  • Подсолнечное масло 50 мл (5 р.)
  • Вода 100 мл
  • Лук зеленый 1 перышко (3 р.)

Итого: 3 порции (0,5 л банка с закуской) = 207 р., 1 порция = 69 р.

Приготовление:

Подготовка маринада: в кастрюлю отправляем лавровые листики, гвоздику, душистый перец, 3 зубчика чеснока (очистить и разрезать пополам), 3 щепотки соли, 1 ст. ложку с горкой сахара, 2 ст. ложки уксуса и вливаем 100 мл воды.

Фото: СТС

Шампиньоны хорошенько промываем в воде, перекладываем в кастрюлю с маринадом, добавляем 50 мл растительного масла и отправляем на средний нагрев. Кипятим.

Фото: СТС

Перекладываем в банку, закрываем крышкой и отправляем в холодильник до полного остывания на 2 часа.

Сервировка:

Перекладываем в декоративную тарелку и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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