Закуска за 5 минут: маринованные шампиньоны от Бельковича

Ингредиенты:
- Шампиньоны мини 500 г (183 р.)
- Лавровый лист 4 шт. (1 р.)
- Перец душистый горошком 10 шт. (2 р.)
- Гвоздика 5 зонтиков (2 р.)
- Чеснок 3 зубчика (5 р.)
- Сахар 3 ст. ложки (4 р.)
- Соль 3 щепотки
- Столовый уксус 2 ст. ложки (2 р.)
- Подсолнечное масло 50 мл (5 р.)
- Вода 100 мл
- Лук зеленый 1 перышко (3 р.)
Итого: 3 порции (0,5 л банка с закуской) = 207 р., 1 порция = 69 р.
Приготовление:
Подготовка маринада: в кастрюлю отправляем лавровые листики, гвоздику, душистый перец, 3 зубчика чеснока (очистить и разрезать пополам), 3 щепотки соли, 1 ст. ложку с горкой сахара, 2 ст. ложки уксуса и вливаем 100 мл воды.
Шампиньоны хорошенько промываем в воде, перекладываем в кастрюлю с маринадом, добавляем 50 мл растительного масла и отправляем на средний нагрев. Кипятим.
Перекладываем в банку, закрываем крышкой и отправляем в холодильник до полного остывания на 2 часа.
Сервировка:
Перекладываем в декоративную тарелку и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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