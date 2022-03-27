Засоли раз — угощайся весь год: Лазерсон поделился рецептом селедки длительного хранения

Известный кулинар с удовольствием потчуется такой рыбкой сам и угощает своих гостей.

Телеповар Илья Лазерсон рассказал в своем телеграме, как засолить и оставить на хранение селедку. Такую заготовку можно сделать раз, а потом весь год лакомиться вкусной рыбкой.

Ингредиенты: вода — 1 л, соль — 150 г, сахар — 50 г, корица — 1 палочка, душистый перец — 8 горошин, гвоздика — 4 шт., лавровый лист — 1 шт.

В воду бросить все ингредиенты, довести до кипения, остудить и залить целую селедку (3 — 4 штуки для этого количество рассола). Можно использовать свежую или замороженную. Если брать замороженную, можно залить без разморозки холодным рассолом.

Емкость с селедкой хранить в холодильнике 4 — 5 дней.

Для длительного хранения сельди. Рыбу после просаливания разделать на филе, уложить по несколько штук в вакуумные пакеты, удалить воздух и заморозить. Доставать из морозилки по мере надобности.

«После размораживания филе никто и никогда не поймет (при употреблении), что филе было заморожено», — заверил Илья Лазерсон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.