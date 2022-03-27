Домашний лимонад из трех ингредиентов: Лазерсон делает его для гостей в ресторане

Этот рецепт может повторить каждая хозяйка, которая любит радовать близких полезными продуктами.

С уходом западных продуктовых брендов с нашего рынка многие хозяйки вздохнули с облегчением. Теперь их близкие будут меньше употреблять в пищу вредные продукты.

Известный шеф-повар и ведущий Илья Лазерсон предложил в своем телеграме рецепт домашнего лимонада, который можно готовить детям каждый день или украшать им праздничный стол.

Кулинар делает его в ресторане для своих гостей.

Ингредиенты на 1 литр лимонада: лимон — 1 шт., сахар — 100 г, вода — 1 л.

Лимон нарезать на кусочки, не очищая. Удалить косточки. В стакан блендера поместить воду, сахар, лимон. Все взбить в блендере и процедить. Подавать к столу охлажденным или со льдом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.