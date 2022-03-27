Для бодрого утра! Рецепт смузи с яблоком и огурцом от стройняшки-жены Реввы

Жена знаменитого артиста и комика Александра Реввы Анжелика поделилась в своем телеграме рецептом смузи, которым любит себя побаловать по утрам.

Красавица и стройняшка Анжелика старается придерживаться правильного питания и внимательно относится к своему организму. А еще она утверждает, что это вкусно.

Итак, нужно взять шпинат, большое зеленое яблоко, огурец, пару веток мяты и две ложки воды. Хорошенько пробить блендером. Смузи готово!

Подаем в красивой посуде для хорошего настроения.

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