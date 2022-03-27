Простые ингредиенты, красивый вид: как сделать рыбные шарики в свекольном желе по Лазерсону

Блюдо привлекает внимание на столе и радует себестоимостью.

Известный телеповар Илья Лазерсон поделился со своими подписчиками в телеграме рецептом рыбных шариков в свекольном желе — гефилте фиш.

Желе получается без желатина, просто из-за длительной варки рыбы и овощей. Если оно не образовалось, можно добавить желеобразующий элемент.

В целом ингредиенты очень простые, понятные и блюдо смотрится на столе весьма эффектно.

Ингредиенты: 800 г филе щуки, 2 средних луковицы для фарша, 1 морковь для фарша, 2 яйца, 180 г замоченного в молоке и отжатого белого хлеба, 2 ст. ложки растительного масла, 1 луковица, 1 крупная свекла, 1 средняя морковь, ½ ложки черного молотого перца, соль по вкусу.

1 луковицу и 1 морковь мелко нарезать и обжарить. В мясорубке измельчить филе щуки, отжатый хлеб, сырой лук и зажарку. Фарш перемешать, добавить яйца, соль, перец и растительное масло, еще раз перемешать.

Из фарша сформовать шарики и уложить в кастрюлю на «подушку» из очищенных ломтиков лука, свеклы, моркови. Залить холодной водой и варить при слабом кипении не менее полутора часов. Остудить. Подать вместе с образовавшимся желе.

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