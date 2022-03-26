На основе овсяных хлопьев и протеина: Алена Шишкова приготовила полезные вафли

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Алена Шишкова – поделилась рецептом ПП-вафель. Знаменитость приготовила одну порцию, чтобы не переедать.

Модель следит за своей фигурой, поэтому не ест много сладкого. Однако побаловать себя полезным десертом Алена может с удовольствием.

Шишкова взяла одно яйцо, пять столовых ложек овсяных хлопьев, чайную ложку растительного масла, 25 миллилитров воды, щепотку соды, чайную ложку протеина и все это хорошо перемешала. Далее Алена вылила смесь в вафельницу. А после выпекания смазала вафли небольшим количеством кокосового масла для аромата.

«Приготовила супер полезную вафлю, делюсь рецептиком на одну порцию. Когда будет готово, посыпаем сверху ягодками», – отметила Шишкова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Алена Шишкова воссоединилась с бывшим возлюбленным ради общей дочери Алисы. Тимати отправился на прогулку вместе с Аленой и их наследницей, которой недавно исполнилось восемь лет.

Отец Алисы подарил на день рождения дочери большой аквариум, а сама Шишкова порадовала малышку батутом.

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