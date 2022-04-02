Быстро и дешево: три рецепта блюд из лаваша

Когда возиться с тестом нет ни времени, ни желания, просто купите эти плоские лепешки.

Самса с курицей

НАДО (на 4 порции): 200 г лаваша · 200 г куриного филе · 2 луковицы · 3 зубчика чеснока · соль · перец · 1 желток · семена для украшения (тыква, кунжут, лен).

ГОТОВИМ:

В блендере измельчаем филе, чеснок, лук и специи. Стандартный лист лаваша разрезаем на три одинаковые полоски. Выкладываем фарш на край треугольником и треугольником же сворачиваем до противоположного края. Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем самсу и смазываем взбитым желтком. Посыпаем семенами. Выпекаем при 180 °С 40 минут.

Сосиски с сыром в тесте

НАДО (на 6 штук): 300 г лаваша · 6 сосисок · 6 яиц · 250 г твердого сыра · 20 г укропа · 10 мл растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим, натираем на терке. Сыр натираем, укроп мелко шинкуем. Смешиваем сыр, яйца и укроп, слегка солим и перчим. На подготовленный кусок лаваша (ширина равна длине сосиски плюс по 2 см с обеих сторон на подворот) выкладываем 2 ст. ложки начинки. С краю кладем сосиску и заворачиваем ее, подвернув края. Обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла до красивой корочки. Подаем немедленно.

Пирожки с яйцом и луком

НАДО (на 2 порции): 200 г лаваша · 2 яйца · 30 г зеленого лука · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сливочного масла · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

Яйца отвариваем, охлаждаем, чистим и мелко режем или натираем на терке. Лук шинкуем. Смешиваем яйца и лук, добавляем растопленное сливочное масло, солим-перчим, перемешиваем. Лаваш нарезаем ножницами на 4 прямоугольника, выкладываем начинку и сворачиваем прямоугольные пирожки, подвернув края. Жарим до румяной корочки на масле.

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