«Девочки оценили и все съели!»: Анастасия Костенко приготовила домашнуюю шаурму

Наследницы модели похвалили маму за ее кулинарные шедевры.

Многодетная мать и блогер Анастасия Костенко разместила в своем микроблоге фотографии довольных детей, наслаждающихся ее шаурмой.

Модель взяла мелко нарезанные свежие огурцы и помидоры. К ним добавила нашинкованную капусту и обжаренную курицу с приправами. Все это Костенко заправила соусом и завернула в тонкий лаваш.

«Домашняя шаурма. Вот такой вот добрый вечер! А вы чем занимаетесь?» — поинтересовалась жена футболиста Дмитрия Тарасова.

«Доброе утро! Забыла поделиться кадрами. Девочки оценили и все съели! Милашка сказала: «Мамочка, ты так вкусно готовишь нам!» Ну как тут материнскому сердцу не растаять?» — написала Костенко в своем Telegram.

Анастасия показала, как ее девочки уплетали за обе щеки сочную шаурму по-домашнему.

Напомним, ранее Анастасия Костенко запечатлела игры младших детей. Вторая дочь модели помогла надеть братику носки и нежно поговорила с младшим наследником футболиста Дмитрия Тарасова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.