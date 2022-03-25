«Девочки оценили и все съели!»: Анастасия Костенко приготовила домашнуюю шаурму

Многодетная мать и блогер Анастасия Костенко разместила в своем микроблоге фотографии довольных детей, наслаждающихся ее шаурмой.
Модель взяла мелко нарезанные свежие огурцы и помидоры. К ним добавила нашинкованную капусту и обжаренную курицу с приправами. Все это Костенко заправила соусом и завернула в тонкий лаваш.
«Домашняя шаурма. Вот такой вот добрый вечер! А вы чем занимаетесь?» — поинтересовалась жена футболиста Дмитрия Тарасова.
«Доброе утро! Забыла поделиться кадрами. Девочки оценили и все съели! Милашка сказала: «Мамочка, ты так вкусно готовишь нам!» Ну как тут материнскому сердцу не растаять?» — написала Костенко в своем Telegram.
Анастасия показала, как ее девочки уплетали за обе щеки сочную шаурму по-домашнему.
Напомним, ранее Анастасия Костенко запечатлела игры младших детей. Вторая дочь модели помогла надеть братику носки и нежно поговорила с младшим наследником футболиста Дмитрия Тарасова.
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