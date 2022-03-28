«Фишка» в панировке: острые картофельные палочки от Бельковича

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 153 рубля.

Ингредиенты:

Картофель 800 г (45 р.)

Панировка № 1:

Кукурузный крахмал 2 ст. ложки (8 р.)

Аджика 1,5 ч. ложки (5 р.)

Паприка молотая 1 ч. ложка (4 р.)

Панировка № 2:

Кукурузный крахмал 1 ст. ложка с горкой (5 р.)

Мука 1 ст. ложка с горкой (2 р.)

Вода 2 ст. ложки

Соус:

Чеснок 2 зубчика (1 р.)

Чили перец мини 1 шт. (10 р.)

Яблочный уксус 20 мл (1 р.)

Соевый соус 40 мл (6 р.)

Кетчуп 1 ст. ложка (4 р.)

Мед густой 1 ч. ложка (7 р.)

Подсолнечное масло 500 мл (50 р.)

Подача:

Кунжутные семечки 5 г (3 р.)

Зеленый лук 1 перышко (2 р.)

Итого: 2 порции = 153 р., 1 порция = 76 р.

Приготовление:

Очищенный картофель режем на палочки средней толщины, перекладываем на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу.

В глубокую сковороду или сотейник наливаем подсолнечное масло для фритюра (500 мл) и ставим на максимальный нагрев.

Панировка №1:

Перекладываем картофель в миску и добавляем к нему аджику (1,5 ч. ложки), паприку (1 ч. ложку), кукурузный крахмал (2 ст. ложки), хорошенько перемешиваем и обваливаем в панировке картофель.

Отправляем панированный картофель в горячий фритюр, так чтобы палочки не слиплись друг с другом. Когда картофель станет золотистый, перекладываем палочки шумовкой на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Панировка №2:

В остатки первой панировки добавляем кукурузный крахмал (1 ст. ложку с горкой), муку (1 ст. ложка с горкой), воду (2 ст. ложки) и перемешиваем.

Картофельные палочки отправляем в панировку и обваливаем со всех сторон. Затем отправляем во фритюр, аккуратно перемешиваем шумовкой и когда палочки подрумянятся, перекладываем картофель на салфетку.

Соус:

На сковороду отправляем измельченные зубчики чеснока и мелко нарубленный чили перец.

Наливаем к чесноку яблочный уксус и соевый соус, доводим до кипения.

Когда соус закипит, добавляем 1 ст. ложку кетчупа, 1 ч. ложку меда и перемешиваем до однородности.

Соусом заливаем картофельные палочки и перемешиваем.

Зеленый лук режем мелкими колечками.

Сервировка:

Перекладываем картофельные палочки в соусе на тарелку, посыпаем колечками зеленого лука и кунжутом.

Приятного аппетита!

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