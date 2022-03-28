«Фишка» в панировке: острые картофельные палочки от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель 800 г (45 р.)
Панировка № 1:
- Кукурузный крахмал 2 ст. ложки (8 р.)
- Аджика 1,5 ч. ложки (5 р.)
- Паприка молотая 1 ч. ложка (4 р.)
Панировка № 2:
- Кукурузный крахмал 1 ст. ложка с горкой (5 р.)
- Мука 1 ст. ложка с горкой (2 р.)
- Вода 2 ст. ложки
Соус:
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Чили перец мини 1 шт. (10 р.)
- Яблочный уксус 20 мл (1 р.)
- Соевый соус 40 мл (6 р.)
- Кетчуп 1 ст. ложка (4 р.)
- Мед густой 1 ч. ложка (7 р.)
- Подсолнечное масло 500 мл (50 р.)
Подача:
- Кунжутные семечки 5 г (3 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (2 р.)
Итого: 2 порции = 153 р., 1 порция = 76 р.
Приготовление:
Очищенный картофель режем на палочки средней толщины, перекладываем на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу.
В глубокую сковороду или сотейник наливаем подсолнечное масло для фритюра (500 мл) и ставим на максимальный нагрев.
Панировка №1:
Перекладываем картофель в миску и добавляем к нему аджику (1,5 ч. ложки), паприку (1 ч. ложку), кукурузный крахмал (2 ст. ложки), хорошенько перемешиваем и обваливаем в панировке картофель.
Отправляем панированный картофель в горячий фритюр, так чтобы палочки не слиплись друг с другом. Когда картофель станет золотистый, перекладываем палочки шумовкой на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Панировка №2:
В остатки первой панировки добавляем кукурузный крахмал (1 ст. ложку с горкой), муку (1 ст. ложка с горкой), воду (2 ст. ложки) и перемешиваем.
Картофельные палочки отправляем в панировку и обваливаем со всех сторон. Затем отправляем во фритюр, аккуратно перемешиваем шумовкой и когда палочки подрумянятся, перекладываем картофель на салфетку.
Соус:
На сковороду отправляем измельченные зубчики чеснока и мелко нарубленный чили перец.
Наливаем к чесноку яблочный уксус и соевый соус, доводим до кипения.
Когда соус закипит, добавляем 1 ст. ложку кетчупа, 1 ч. ложку меда и перемешиваем до однородности.
Соусом заливаем картофельные палочки и перемешиваем.
Зеленый лук режем мелкими колечками.
Сервировка:
Перекладываем картофельные палочки в соусе на тарелку, посыпаем колечками зеленого лука и кунжутом.
Приятного аппетита!
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