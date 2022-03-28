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«Фишка» в панировке: острые картофельные палочки от Бельковича

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 153 рубля.

«Фишка» в панировке: острые картофельные палочки от Бельковича
Острые картофельные палочки. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Картофель 800 г (45 р.)

Панировка № 1:

  • Кукурузный крахмал 2 ст. ложки (8 р.)
  • Аджика 1,5 ч. ложки (5 р.)
  • Паприка молотая 1 ч. ложка (4 р.)

Панировка № 2:

  • Кукурузный крахмал 1 ст. ложка с горкой (5 р.)
  • Мука 1 ст. ложка с горкой (2 р.)
  • Вода 2 ст. ложки

Соус:

  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Чили перец мини 1 шт. (10 р.)
  • Яблочный уксус 20 мл (1 р.)
  • Соевый соус 40 мл (6 р.)
  • Кетчуп 1 ст. ложка (4 р.)
  • Мед густой 1 ч. ложка (7 р.)
  • Подсолнечное масло 500 мл (50 р.)

Подача:

  • Кунжутные семечки 5 г (3 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (2 р.)

Итого: 2 порции = 153 р., 1 порция = 76 р.

Приготовление:

Очищенный картофель режем на палочки средней толщины, перекладываем на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу.

Фото: СТС

В глубокую сковороду или сотейник наливаем подсолнечное масло для фритюра (500 мл) и ставим на максимальный нагрев.

Панировка №1:

Перекладываем картофель в миску и добавляем к нему аджику (1,5 ч. ложки), паприку (1 ч. ложку), кукурузный крахмал (2 ст. ложки), хорошенько перемешиваем и обваливаем в панировке картофель.

Фото: СТС

Отправляем панированный картофель в горячий фритюр, так чтобы палочки не слиплись друг с другом. Когда картофель станет золотистый, перекладываем палочки шумовкой на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Фото: СТС

Панировка №2:

В остатки первой панировки добавляем кукурузный крахмал (1 ст. ложку с горкой), муку (1 ст. ложка с горкой), воду (2 ст. ложки) и перемешиваем.

Картофельные палочки отправляем в панировку и обваливаем со всех сторон. Затем отправляем во фритюр, аккуратно перемешиваем шумовкой и когда палочки подрумянятся, перекладываем картофель на салфетку.

Фото: СТС

Соус:

На сковороду отправляем измельченные зубчики чеснока и мелко нарубленный чили перец.

Наливаем к чесноку яблочный уксус и соевый соус, доводим до кипения.

Фото: СТС

Когда соус закипит, добавляем 1 ст. ложку кетчупа, 1 ч. ложку меда и перемешиваем до однородности.

Соусом заливаем картофельные палочки и перемешиваем.

Фото: СТС

Зеленый лук режем мелкими колечками.

Сервировка:

Перекладываем картофельные палочки в соусе на тарелку, посыпаем колечками зеленого лука и кунжутом.

Приятного аппетита!

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