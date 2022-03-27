Треска с картошкой и фирменным соусом от Бельковича

На три порции у главного шеф-повара СТС ушло 369 рублей.

Ингредиенты:

Треска филе с кожей охлажденная 300 г (174 р.)

Лук репчатый 1/3 шт. (1 р.)

Морковь 1/3 шт. (1 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Душистый перец горошек 4 шт. (2 р.)

Соль

Картошка 8 шт. (40 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Соус:

Яйца вареные 3 шт. (30 р.)

Маринованные огурцы 2 шт. (26 р.)

Сливочное масло 100 г (83 р.)

Лимон ½ шт. (5 р.)

Укроп 2 веточки (3 р.)

Итого: 3 порции = 369 р., 1 порция = 123 р.

Приготовление

Филе трески на коже разрезаем на 3 куска.

Морковь, лук чистим и нарезаем крупными кусочками и колечками.

На большую сковороду отправляем овощи, лавровый лист, душистый горошек, заливаем небольшим количеством воды (100 — 150 мл) и доводим до кипения.

Убавляем нагрев и отправляем рыбу кожей вверх, солим, готовим на медленном огне около 5 минут.

Картофель заранее варим в подсоленной воде до готовности.

Соус:

Яйца заранее отваренные, остывшие, очищенные нарезаем крупным кубиком.

Огурцы режем полукольцами.

Сливочное масло 100 г топим в сотейнике и снять с нагрева, добавляем сок ½ лимона, добавляем нарезанные огурцы, яйца, мелко нарезанный укроп и аккуратно перемешиваем.

Сервировка:

На порционную тарелку выкладываем кусочек рыбы, несколько половинок картофеля, на рыбу — соус и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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