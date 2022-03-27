Треска с картошкой и фирменным соусом от Бельковича

Ингредиенты:
- Треска филе с кожей охлажденная 300 г (174 р.)
- Лук репчатый 1/3 шт. (1 р.)
- Морковь 1/3 шт. (1 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Душистый перец горошек 4 шт. (2 р.)
- Соль
- Картошка 8 шт. (40 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Соус:
- Яйца вареные 3 шт. (30 р.)
- Маринованные огурцы 2 шт. (26 р.)
- Сливочное масло 100 г (83 р.)
- Лимон ½ шт. (5 р.)
- Укроп 2 веточки (3 р.)
Итого: 3 порции = 369 р., 1 порция = 123 р.
Приготовление
Филе трески на коже разрезаем на 3 куска.
Морковь, лук чистим и нарезаем крупными кусочками и колечками.
На большую сковороду отправляем овощи, лавровый лист, душистый горошек, заливаем небольшим количеством воды (100 — 150 мл) и доводим до кипения.
Убавляем нагрев и отправляем рыбу кожей вверх, солим, готовим на медленном огне около 5 минут.
Картофель заранее варим в подсоленной воде до готовности.
Соус:
Яйца заранее отваренные, остывшие, очищенные нарезаем крупным кубиком.
Огурцы режем полукольцами.
Сливочное масло 100 г топим в сотейнике и снять с нагрева, добавляем сок ½ лимона, добавляем нарезанные огурцы, яйца, мелко нарезанный укроп и аккуратно перемешиваем.
Сервировка:
На порционную тарелку выкладываем кусочек рыбы, несколько половинок картофеля, на рыбу — соус и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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