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Треска с картошкой и фирменным соусом от Бельковича

На три порции у главного шеф-повара СТС ушло 369 рублей.

Треска с картошкой и фирменным соусом от Бельковича
Треска с картошкой и фирменным соусом. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Треска филе с кожей охлажденная 300 г (174 р.)
  • Лук репчатый 1/3 шт. (1 р.)
  • Морковь 1/3 шт. (1 р.)
  • Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
  • Душистый перец горошек 4 шт. (2 р.)
  • Соль
  • Картошка 8 шт. (40 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Соус:

  • Яйца вареные 3 шт. (30 р.)
  • Маринованные огурцы 2 шт. (26 р.)  
  • Сливочное масло 100 г (83 р.)
  • Лимон ½ шт. (5 р.)
  • Укроп 2 веточки (3 р.)

Итого: 3 порции = 369 р., 1 порция = 123 р.

Приготовление

Филе трески на коже разрезаем на 3 куска.

Фото: СТС

Морковь, лук чистим и нарезаем крупными кусочками и колечками.

Фото: СТС

На большую сковороду отправляем овощи, лавровый лист, душистый горошек, заливаем небольшим количеством воды (100 — 150 мл) и доводим до кипения.

Убавляем нагрев и отправляем рыбу кожей вверх, солим, готовим на медленном огне около 5 минут.

Фото: СТС

Картофель заранее варим в подсоленной воде до готовности.

Соус:

Яйца заранее отваренные, остывшие, очищенные нарезаем крупным кубиком.

Фото: СТС

Огурцы режем полукольцами.

Фото: СТС

Сливочное масло 100 г топим в сотейнике и снять с нагрева, добавляем сок ½ лимона, добавляем нарезанные огурцы, яйца, мелко нарезанный укроп и аккуратно перемешиваем.

Сервировка:

На порционную тарелку выкладываем кусочек рыбы, несколько половинок картофеля, на рыбу — соус и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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